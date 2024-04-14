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Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице

Названы породы собак, которые вышли из моды

2:06
Зоосфера » Собаки

Мода на вещи и различные предметы, окружающие нас, меняется с поразительной скоростью. Удивительно, но это влияет и на выбор питомцев. Если вспомнить пару десятков лет назад, собачников чаще можно было встретить с представителями совершенно других пород, чем сегодня.

Названы породы собак, которые вышли из моды
Фото: Илья Панфёров/Pravda.ru

Хотя, конечно, есть несколько общих представителей, большая часть изменилась. Люди все чаще отдают предпочтение породам, которые требуют меньше усилий и времени для ухода. Вероятно, это связано с тем, что современные граждане часто испытывают нехватку времени, чтобы уделить его даже своим близким, не говоря уже о питомцах. Итак, какие же породы становятся менее популярными в последнее время?

Шотландский терьер, а также многие другие терьеры, теперь встречаются значительно реже. Это может быть связано с рядом проблем, с которыми могут столкнуться их владельцы. Шотландский терьер — милая, энергичная и сильная собака, и не каждый собаковод готов справиться с таким динамизмом.

Ирландский сеттер, с его рыжим окрасом и бурной энергией, может быть непростым в воспитании из-за своей жизнерадостности. Тем не менее, сеттеры отлично подходят для семей, ценящих активное времяпрепровождение вместе.

Колли раньше были очень популярны, но сейчас встретить их на улице стало большой редкостью. Это может быть связано с их размерами и необходимостью ухода за густой шерстью. Однако, отказываться от такого преданного друга кажется несерьезным — ведь колли всегда готовы прийти на помощь.

Кокер-спаниели, пользующиеся ранее большой популярностью, теперь уступают место пуделям, особенно в семьях, предпочитающих более компактных питомцев. Кокер-спаниели всегда радостны и могут стать прекрасными партнерами для игр и развлечений.

Бретонский эпаньоль, как и другие собаки, связанные с охотой, теряют свою популярность из-за снижения интереса к охоте как виду спорта. Несмотря на отличные охотничьи качества, они уступают место более популярным породам, таким как джек-расселы или корги.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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