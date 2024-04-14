Можно ездить верхом: какова максимальная скорость кошки

Какая максимальная скорость кошки

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Скорость кошек может варьироваться в зависимости от различных факторов, включая их размеры, конституцию, породу и окружающую среду. Поскольку кошки различаются по этим параметрам, их способности к бегу также различны.

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Уличные кошки и их домашние собратья имеют разные потребности в физической активности. Уличные кошки, чаще всего, должны поддерживать хорошую физическую форму, так как они охотятся на птиц и грызунов, требующих от них высокой подготовки. Кроме того, им приходится защищаться от собак. В то время как домашние кошки часто ведут более спокойный образ жизни, они редко охотятся и получают пищу от своих хозяев. Тем не менее, в случае опасности, кошки могут бежать на короткие дистанции, чтобы спастись.

Самой быстрой породой кошек считается египетский мау благодаря особенностям строения своих задних лап, которые позволяют им увеличить амплитуду движений и скорость бега.

Обычная скорость передвижения кошек составляет около 13,5-13,8 км/ч, но они могут достигать и скорости до 50 км/ч.

Кошки используют свои лапы и хвост, чтобы эффективно передвигаться и балансировать во время бега и прыжков. Когда им нужно ускориться, они выпускают когти для лучшего сцепления с поверхностью. Хвост играет важную роль в балансировании и регулировании направления движения. Некоторые породы, такие как бобтейлы, которые лишены хвоста, также способны бегать и прыгать эффективно, используя другие методы балансировки.