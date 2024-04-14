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Собака дрессирует человека: питомцы этих пород, могут огрызаться на ваше наказание

Кинологи назвали самые упрямые породы собак

2:06
Зоосфера » Собаки

Собака, которая случайно "набедокурила" где-то, будь то на территории своего хозяина или где-то вне его, вероятно, будет подвергнута наказанию.

Кинологи назвали самые упрямые породы собак
Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Иногда ее реакция на такое вмешательство зависит не только от воспитания, но и от породы, хотя это не всегда точно. Некоторые собаки, осознав свою вину, мирно примут кару от хозяина, но есть и такие питомцы, которые могут негативно воспринять любое наказание и даже проявить агрессию.

Тибетский мастиф

Собака, которая обладает самолюбием и независимостью, плохо переносит критику. Она может даже проявить агрессию из-за этого. Несмотря на свою внешнюю мягкость, у этой собаки довольно неприятный характер.

Среднеазиат: упрямство — ключевая черта характера

Эти собаки могут проявить свой характер, если хозяин будет слишком строг. В остальном они достаточно упрямы, и обучение им может потребовать немало усилий. Они также не всегда относятся хорошо к наказаниям.

Аляскинский маламут: они не забывают обиды

Эти собаки могут возмущаться критикой и попытками наказания. Они могут отреагировать на это, начав огрызаться. Однако они редко проявляют открытую агрессию к хозяину, предпочитая таить обиду и проявлять ее позднее.

Неаполитанский мастиф: лень в крови

Их огромные размеры часто сочетаются с ленью. Но это не значит, что у них обязательно скверный характер. Однако они могут отрицательно реагировать на критику и защищать себя. Они также могут иметь неожиданную реакцию на эмоциональные стрессы.

Акита-Ину: своевольство на первом месте

Хотя они выглядят весело, их характер весьма сложен. Имея много самолюбия, они не всегда подчиняются мнению хозяина. Воспитание играет роль, но они могут действовать по своему усмотрению, даже игнорируя наказания.

Волкособ: природа говорит громче воспитания

Из-за своих диких предков эти собаки могут быть непредсказуемыми. Они могут отреагировать на наказание нестандартно. Но при этом нельзя забывать об их диком корне — агрессивные методы наказания могут вызвать отпор.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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