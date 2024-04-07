По этим причинам кошки играют именно ночью: бороться бесполезно, смиритесь

Кошки, эти загадочные создания, способные превратиться из спящего ласкового пушистого комочка в бесшумного охотника в одно мгновение.
Ночные их игры кажутся загадочными и порой даже раздражающими для их владельцев. Но почему кошки предпочитают проявлять активность именно ночью?
Врожденные охотники
Кошки — наследницы своих предков-охотников, которые активно охотились в темноте. В отличие от нас, людей, кошки обладают превосходным ночным зрением и чуткими ушами, что делает ночь для них благоприятным временем для игр и охоты.
Игра — это способ сохранения навыков охоты, которые заложены в генетической памяти кошачьего вида. Для домашних кошек игра также является способом развлечения и физической активности.
Меньше шума и тревоги
Ночью на улицах обычно меньше шума и движения, что делает окружающую среду менее стрессовой для кошек. Они могут чувствовать себя более уверенно и безопасно, что способствует проявлению их игривости. К тому же, многие кошки днем могут спать, следуя своему естественному циклу активности, а ночью пробуждаться и быть более активными.
Взаимодействие с владельцами
Ночная игра кошек также может быть способом взаимодействия с владельцами. Для многих кошек ночь — это время, когда их хозяева вернулись домой после работы или занятий, и они готовы общаться и играть. В этом случае, игра ночью может стать для кошки способом привлечь внимание и поддержать эмоциональную связь с человеком.
Как справиться с ночными играми кошек?
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.