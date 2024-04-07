По этим причинам кошки играют именно ночью: бороться бесполезно, смиритесь

Эксперты ответили, почему кошки играют ночью

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, эти загадочные создания, способные превратиться из спящего ласкового пушистого комочка в бесшумного охотника в одно мгновение.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.

Ночные их игры кажутся загадочными и порой даже раздражающими для их владельцев. Но почему кошки предпочитают проявлять активность именно ночью?

Врожденные охотники

Кошки — наследницы своих предков-охотников, которые активно охотились в темноте. В отличие от нас, людей, кошки обладают превосходным ночным зрением и чуткими ушами, что делает ночь для них благоприятным временем для игр и охоты.

Игра — это способ сохранения навыков охоты, которые заложены в генетической памяти кошачьего вида. Для домашних кошек игра также является способом развлечения и физической активности.

Меньше шума и тревоги

Ночью на улицах обычно меньше шума и движения, что делает окружающую среду менее стрессовой для кошек. Они могут чувствовать себя более уверенно и безопасно, что способствует проявлению их игривости. К тому же, многие кошки днем могут спать, следуя своему естественному циклу активности, а ночью пробуждаться и быть более активными.

Взаимодействие с владельцами

Ночная игра кошек также может быть способом взаимодействия с владельцами. Для многих кошек ночь — это время, когда их хозяева вернулись домой после работы или занятий, и они готовы общаться и играть. В этом случае, игра ночью может стать для кошки способом привлечь внимание и поддержать эмоциональную связь с человеком.

Как справиться с ночными играми кошек?

Физическая активность днем: регулярная физическая активность и игры днем могут помочь уменьшить энергию кошки ночью.

регулярная физическая активность и игры днем могут помочь уменьшить энергию кошки ночью. Стимуляция умственной активности: используйте игрушки и игровые тренажеры, которые стимулируют умственную активность кошки, такие как игрушки с лакомствами внутри или лабиринты для лакомств.

используйте игрушки и игровые тренажеры, которые стимулируют умственную активность кошки, такие как игрушки с лакомствами внутри или лабиринты для лакомств. Установка режима: попробуйте установить регулярное расписание кормления и игр, чтобы кошка привыкла к более предсказуемому режиму.

попробуйте установить регулярное расписание кормления и игр, чтобы кошка привыкла к более предсказуемому режиму. Создание безопасной зоны: предоставьте кошке безопасное место для игр и развлечений, где она может проявлять свою активность без причинения вреда мебели или другим вещам.