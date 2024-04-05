Панацея от всех болезней: как домашние животные влияют на пожилых людей

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Ученые рассказали о влиянии домашних животных на пожилых людей

1:07
Зоосфера

Исследование, проведенное учеными, затрагивает влияние домашних питомцев на человеческую память.

Ученые рассказали о влиянии домашних животных на пожилых людей
Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В результате изучения было обнаружено, что питомцы могут способствовать стимулированию памяти у людей.

Ученые предварительно предполагали, что домашние животные оказывают позитивное воздействие на психическое и эмоциональное состояние людей. Однако выяснилось, что они также способствуют улучшению когнитивных функций у пожилых людей. Для подтверждения этого был проведен анализ данных о 20 000 владельцах домашних животных.

Результаты показали, что у людей старше 65 лет, у которых питомцы прожили в семье более пяти лет, наблюдались более высокие когнитивные показатели по сравнению с теми, у кого не было домашних животных или у кого они были в течение менее пяти лет. Однако участники исследования в возрасте до 65 лет не показали значимой разницы в когнитивных показателях.

Научное сообщество считает, что наличие домашних питомцев тесно связано с повышенной способностью к запоминанию слов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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