Панацея от всех болезней: как домашние животные влияют на пожилых людей

Исследование, проведенное учеными, затрагивает влияние домашних питомцев на человеческую память.
В результате изучения было обнаружено, что питомцы могут способствовать стимулированию памяти у людей.
Ученые предварительно предполагали, что домашние животные оказывают позитивное воздействие на психическое и эмоциональное состояние людей. Однако выяснилось, что они также способствуют улучшению когнитивных функций у пожилых людей. Для подтверждения этого был проведен анализ данных о 20 000 владельцах домашних животных.
Результаты показали, что у людей старше 65 лет, у которых питомцы прожили в семье более пяти лет, наблюдались более высокие когнитивные показатели по сравнению с теми, у кого не было домашних животных или у кого они были в течение менее пяти лет. Однако участники исследования в возрасте до 65 лет не показали значимой разницы в когнитивных показателях.
Научное сообщество считает, что наличие домашних питомцев тесно связано с повышенной способностью к запоминанию слов.
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