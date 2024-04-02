Бьет — значит любит: как наказывать кошку так, чтобы она запомнила

Ветеринары рассказали, как правильно наказывать кошку

Кошки считаются достаточно автономными и склонными к свободе животными. Поэтому при воспитании кошки не следует применять агрессию. Вместо этого существуют более мягкие методы, которые помогут кошке запомнить правила.

Фото: disk.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Громкий звук является одним из таких методов. Если ваш питомец совершил что-то недопустимое, достаточно произвести какой-то громкий звук, например, хлопнуть в ладоши или громко сказать его имя или "нельзя".

Однако важно сохранить строгий тон, поскольку кошка, возможно, не поймет слова, но точно почувствует вашу интонацию. Этот метод следует применять каждый раз, когда питомец нарушает правила.

Другим способом наказания может быть использование пульверизатора. Он может быть аккуратно использован, чтобы немного опрыскать кошку водой в момент её проступка.

Однако это должно быть крайним средством, если более мягкие методы не сработали. Важно помнить, что в воспитании кошек существует тонкая грань: в некоторых случаях неправильное наказание может вызвать стресс у питомца.

Например, не стоит тыкать кошку мордочкой в следствие её проступка. Кроме того, наказание должно быть немедленным, иначе через некоторое время кошка забудет о своем проступке и не сможет связать его с руганью.