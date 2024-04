Бьет — значит любит: как наказывать кошку так, чтобы она запомнила

Кошки считаются достаточно автономными и склонными к свободе животными. Поэтому при воспитании кошки не следует применять агрессию. Вместо этого существуют более мягкие методы, которые помогут кошке запомнить правила.

Фото: disk.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported