Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца

Ветеринары назвали 3 продукта, которые сокращают жизнь кошки

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Даже самые внимательные и заботливые хозяева могут совершать определённые ошибки, которые негативно сказываются на здоровье и продолжительности жизни их питомцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Без осознания этого факта, люди могут случайно ухудшать состояние своих питомцев, что в конечном итоге может сократить их жизнь на несколько лет.

Хозяева с опытом рекомендуют избегать этих ошибок, чтобы повысить шансы своих питомцев на долгую и здоровую жизнь, продолжительностью от 15 лет и более.

Сухой корм

Является обычным выбором для многих хозяев кошек. Однако, важно учитывать некоторые детали. Например, корм не должен содержать вредных добавок, таких как консерванты, ароматизаторы, красители и ГМО. Особое внимание следует уделить составу, исключая корма с кукурузой, которая считается вредной для кошек.

Уход за гигиеной

Также играет важную роль в поддержании здоровья питомца. Особенно это касается пород с длинной и густой шерстью. Регулярное мытьё и расчёсывание животного помогает предотвратить появление колтунов и связанных с ними кожных заболеваний.

Рекомендуется также использование шампуня от паразитов при купании питомца хотя бы раз в полгода.

Помимо этого, кошкам требуется постоянный доступ к чистой воде, особенно после приёма сухого корма. Важно учитывать два аспекта: использование фильтрованной воды, чтобы исключить наличие различных примесей, и регулярную чистку миски, чтобы предотвратить размножение болезнетворных микроорганизмов, которые могут попасть в организм животного вместе с водой.