Каждый уважающий себя кот должен иметь при себе ошейник: обязательно к ознакомлению

Ветеринары высказались о необходимости носить ошейник котам

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ошейник для кошки — довольно спорный предмет среди владельцев домашних питомцев. Некоторые считают его необходимым атрибутом безопасности, в то время как другие видят в нем лишнее бремя для их питомца. Рассмотрим плюсы и минусы использования ошейников для кошек.

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Плюсы использования ошейников

Идентификация: ошейник с биркой с именем и контактной информацией владельца может быть жизненно важным, если кошка потеряется или заблудится. Это помогает людям, которые находят потерянного питомца, вернуть его обратно домой.

ошейник с биркой с именем и контактной информацией владельца может быть жизненно важным, если кошка потеряется или заблудится. Это помогает людям, которые находят потерянного питомца, вернуть его обратно домой. Безопасность на улице: если ваша кошка ходит на улицу, ошейник с колокольчиком может предупреждать птиц и мелких животных о её приближении, что снижает риск случайного охотничьего поведения.

если ваша кошка ходит на улицу, ошейник с колокольчиком может предупреждать птиц и мелких животных о её приближении, что снижает риск случайного охотничьего поведения. Медицинские цели: на ошейнике можно прикрепить медицинскую табличку с информацией о прививках, аллергиях или других медицинских состояниях вашего питомца. Это может быть полезно в случае несчастного случая или потери.

Минусы использования ошейников