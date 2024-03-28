Каждый уважающий себя кот должен иметь при себе ошейник: обязательно к ознакомлению

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Ветеринары высказались о необходимости носить ошейник котам

1:38
Зоосфера » Кошки

Ошейник для кошки — довольно спорный предмет среди владельцев домашних питомцев. Некоторые считают его необходимым атрибутом безопасности, в то время как другие видят в нем лишнее бремя для их питомца. Рассмотрим плюсы и минусы использования ошейников для кошек.

Ветеринары высказались о необходимости носить ошейник котам
Фото: openverse.org by pictalogue is licensed under CC BY-NC 2.0.

Плюсы использования ошейников

  • Идентификация: ошейник с биркой с именем и контактной информацией владельца может быть жизненно важным, если кошка потеряется или заблудится. Это помогает людям, которые находят потерянного питомца, вернуть его обратно домой.
  • Безопасность на улице: если ваша кошка ходит на улицу, ошейник с колокольчиком может предупреждать птиц и мелких животных о её приближении, что снижает риск случайного охотничьего поведения.
  • Медицинские цели: на ошейнике можно прикрепить медицинскую табличку с информацией о прививках, аллергиях или других медицинских состояниях вашего питомца. Это может быть полезно в случае несчастного случая или потери.

Минусы использования ошейников

  • Риск задохнуться: ошейники могут быть опасными, особенно если они не предназначены для быстрого снятия. Кошка может застрять где-то с ошейником и задохнуться, пытаясь избавиться от него.
  • Ущемление и травмы: некачественные ошейники могут натирать кожу питомца или даже вызвать серьёзные травмы, если кошка застрянет где-то и будет пытаться вырваться.
  • Стресс и дискомфорт: некоторые кошки могут испытывать стресс или дискомфорт от ошейника, особенно если они не привыкли к нему с детства. Это может привести к нежелательному поведению или даже проблемам со здоровьем.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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