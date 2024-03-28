Чем питались древние домашние коты: никаких "вискасов" раньше не было!

До появления современных коммерческих сухих кормов для кошек люди использовали разнообразные методы и продукты для кормления своих питомцев.
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Изначально кошки домашнего типа, так же как и их предки-дикари, были хищниками, что означает, что их основной рацион состоял из мяса. Вот какие методы и продукты использовались для кормления кошек до появления сухого корма.
Сырая пища: в давние времена кошки часто питались сырым мясом, как это делали их дикие предки. В их рацион могли входить сырые кусочки мяса различных животных, таких как курица, говядина, рыба и даже мелкие дичи.
Пища из природы: некоторые кошки имели доступ к охоте на мелких грызунов, птиц и других животных. В свободной среде кошки могли сами добывать пищу, охотясь на мышей, крыс и птиц.
Остатки еды: люди часто кормили своих кошек остатками своей собственной пищи. Это могли быть отвары, куски мяса, рыбы или овощи. Однако не все продукты, подходящие для человеческого потребления, были безопасны для кошек.
Сырое молоко и молочные продукты: в некоторых культурах кошек кормили сырым молоком и молочными продуктами, такими как творог или йогурт. Однако не все кошки переносят молочные продукты хорошо, многие из них страдают от непереносимости лактозы.
Специально приготовленные рационы: некоторые владельцы кошек приготавливали специальные рационы из смеси мяса, овощей, зерновых и витаминов для обеспечения своих питомцев всем необходимым.
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