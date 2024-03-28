Чем питались древние домашние коты: никаких "вискасов" раньше не было!

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Эксперты рассказали, чем питались домашние животные до появления сухого корма

Зоосфера

До появления современных коммерческих сухих кормов для кошек люди использовали разнообразные методы и продукты для кормления своих питомцев.

Эксперты рассказали, чем питались домашние животные до появления сухого корма
Фото: openverse.org by mmechtley is licensed under CC BY-SA 2.0.

Изначально кошки домашнего типа, так же как и их предки-дикари, были хищниками, что означает, что их основной рацион состоял из мяса. Вот какие методы и продукты использовались для кормления кошек до появления сухого корма.

  • Сырая пища: в давние времена кошки часто питались сырым мясом, как это делали их дикие предки. В их рацион могли входить сырые кусочки мяса различных животных, таких как курица, говядина, рыба и даже мелкие дичи.
  • Пища из природы: некоторые кошки имели доступ к охоте на мелких грызунов, птиц и других животных. В свободной среде кошки могли сами добывать пищу, охотясь на мышей, крыс и птиц.
  • Остатки еды: люди часто кормили своих кошек остатками своей собственной пищи. Это могли быть отвары, куски мяса, рыбы или овощи. Однако не все продукты, подходящие для человеческого потребления, были безопасны для кошек.
  • Сырое молоко и молочные продукты: в некоторых культурах кошек кормили сырым молоком и молочными продуктами, такими как творог или йогурт. Однако не все кошки переносят молочные продукты хорошо, многие из них страдают от непереносимости лактозы.
  • Специально приготовленные рационы: некоторые владельцы кошек приготавливали специальные рационы из смеси мяса, овощей, зерновых и витаминов для обеспечения своих питомцев всем необходимым.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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