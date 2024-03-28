Чем питались древние домашние коты: никаких "вискасов" раньше не было!

Эксперты рассказали, чем питались домашние животные до появления сухого корма

До появления современных коммерческих сухих кормов для кошек люди использовали разнообразные методы и продукты для кормления своих питомцев.

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Изначально кошки домашнего типа, так же как и их предки-дикари, были хищниками, что означает, что их основной рацион состоял из мяса. Вот какие методы и продукты использовались для кормления кошек до появления сухого корма.