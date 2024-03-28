Она не плачет, это дождь: что делать, если у вашей собаки начали слезиться глаза

Ветеринары рассказали, что делать, если у собаки слезятся глаза

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, как и люди, могут иметь проблемы со здоровьем глаз. Если вы заметили, что у вашей собаки начали слезиться глаза, это может быть признаком различных проблем, от незначительных до серьезных. Важно обращать внимание на такие симптомы и заботиться о здоровье вашего питомца. В этой статье мы рассмотрим возможные причины слезотечения у собак и что можно сделать в такой ситуации.

Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Причины слезотечения у собак:

Инфекции глаз: вирусные или бактериальные инфекции могут вызвать воспаление глаз и слезотечение. В этом случае собака также может проявлять другие симптомы, такие как покраснение глаз, отделяемые из глаз и частое моргание.

вирусные или бактериальные инфекции могут вызвать воспаление глаз и слезотечение. В этом случае собака также может проявлять другие симптомы, такие как покраснение глаз, отделяемые из глаз и частое моргание. Аллергии: пыльца, пыль, дым или другие аллергены могут вызвать аллергическую реакцию у собаки, включая слезотечение.

пыльца, пыль, дым или другие аллергены могут вызвать аллергическую реакцию у собаки, включая слезотечение. Травма: механические повреждения, такие как царапины или раны в районе глаза, могут вызвать слезотечение.

механические повреждения, такие как царапины или раны в районе глаза, могут вызвать слезотечение. Глазные болезни: у собак могут развиваться различные глазные болезни, такие как глаукома или кератит, которые могут быть сопровождены слезотечением.

у собак могут развиваться различные глазные болезни, такие как глаукома или кератит, которые могут быть сопровождены слезотечением. Врожденные проблемы: у некоторых пород собак могут быть врожденные аномалии, которые могут привести к слезотечению из-за неправильной структуры глаз или слезных каналов.

Что делать, если у собаки слезятся глаза:

Обратитесь к ветеринару: если вы заметили, что у вашей собаки начали слезиться глаза, важно незамедлительно обратиться к ветеринару. Только профессионал сможет точно определить причину и предложить соответствующее лечение.

если вы заметили, что у вашей собаки начали слезиться глаза, важно незамедлительно обратиться к ветеринару. Только профессионал сможет точно определить причину и предложить соответствующее лечение. Не занимайтесь самолечением: не используйте глазные капли или мази без предварительной консультации с ветеринаром. Неправильное лечение может ухудшить состояние глаза собаки.

не используйте глазные капли или мази без предварительной консультации с ветеринаром. Неправильное лечение может ухудшить состояние глаза собаки. Поддерживайте чистоту глаз: для предотвращения раздражения и инфекций регулярно протирайте глаза вашей собаки мягкой влажной салфеткой. Обратите внимание на уголки глаз, где могут скапливаться выделения.

для предотвращения раздражения и инфекций регулярно протирайте глаза вашей собаки мягкой влажной салфеткой. Обратите внимание на уголки глаз, где могут скапливаться выделения. Соблюдайте гигиену: держите миски и игрушки вашей собаки в чистоте, чтобы избежать передачи инфекций или аллергенов на глаза.

держите миски и игрушки вашей собаки в чистоте, чтобы избежать передачи инфекций или аллергенов на глаза. Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе и внимание к общему здоровью помогут вашей собаке иметь сильный иммунитет и более здоровые глаза.