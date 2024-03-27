Как раньше кошек использовали для того, чтобы отгонять злых духов: попробуйте сами

Откуда пошла мысль о том, что кошки отгоняют злых духов

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

С давних времён кошки славились своей загадочностью и особыми способностями. В мире фольклора и легенд они часто выступают в роли защитников от злых духов и злых сил.

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В античности и средневековье считалось, что кошки обладают особым священным даром, который помогает им защищать дома и своих хозяев от неблагоприятных энергий. В египетской мифологии кошки считались священными животными, связанными с богиней Бастет. Их изображали в виде защитниц домашнего очага, а также покровительниц семьи.

В средневековой Европе кошки часто ассоциировались с магией и колдовством, что привело к их преследованию во время инквизиции. Тем не менее, среди народов Скандинавии и Великобритании кошки часто рассматривались как символ защиты от нечистой силы. В скандинавской мифологии кошки считались спутниками воинов и провожателями душ умерших на Асгарде. Они также предполагалось, что могут видеть скрытые миры и предсказывать будущее.

В английской фольклорной традиции черная кошка считалась символом удачи и защиты от злых духов. В средневековой Англии даже считалось, что владельцы черных кошек обладают особым обаянием и защитой от несчастий. В Шотландии верили, что если черная кошка посещает дом, это приносит семье удачу и благополучие.

Традиции и легенды о защитной силе кошек сохраняются и в современном мире. Многие люди по-прежнему считают своих пушистых друзей не только верными спутниками, но и мистическими стражами, способными отпугивать злые духи и приносить гармонию в дом.