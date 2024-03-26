Рыба времен первых динозавров: куда подевался донской осетр

Кандидат наук Максим рассказала о проблемах выращивания осетровых в Ростовской области

6:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эксперт в области создания кормовых добавок для осетровых рыб, кандидат биологических наук, доцент и заведующая инновационно-технологического центра аквакультуры КубГАУ Екатерина Максим поделилась информацией о выращивании осетровых рыб в Ростовской области.

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Ростовская область всегда была известна своей рыбной продукцией. Даже в трудные времена Дон прославлялся своим богатством и разнообразием рыбы. Однако существует мнение, что за последние годы количество рыбы, особенно осетровой, сокращается. Насколько это соответствует действительности?

Донские казаки всегда зависели от рыболовства. Донская рыба даже поставлялась на царские столы, часто живой. Она была весьма ценной на тот период. Сегодня осетровая рыба все еще присутствует как в Азовском и Черном морях, так и в реке Дон. Рыбоводные заводы, специализирующиеся на выпуске молоди осетровых рыб в естественные водоемы, активно функционируют, сообщает rostovgazeta.ru.

Однако после 90-х годов прошлого века ситуация не исправилась полностью. Регулирование стока реки Дон является важной проблемой. Естественных нерестилищ, существовавших прежде, больше нет. Тем не менее, благодаря усилиям ученых за последние двадцать лет ситуация стабилизировалась, и рыба сохранена в исторических местах обитания.

Какие виды осетровых рыб в настоящее время встречаются в реке Дон?

"Наиболее распространена стерлядь. Она быстро размножается и достигает половой зрелости значительно раньше, чем другие виды, например, белуга.

Самцы стерляди становятся половозрелыми уже в 3-4 года, а самки в 5-6 лет. Это пресноводная рыба, которая обитает как в водохранилищах, так и в реках. Согласно контрольным уловам ученых, наибольшее количество стерляди присутствует в Ростовской области. Также в Дону можно встретить русского осетра, белугу и в небольшом количестве шип."

Каковы размеры осетровых рыб в Дону?

"Наиболее крупные рыбы, выловленные в Ростовской области, были белугами. Их средний вес составлял от 200 до 500 килограммов, а некоторые особи весили даже более тысячи килограммов. Это было в начале XX века и продолжалось до 50-х годов, как подтверждают сохранившиеся фотографии. Однако с выдачей большого количества квот на вылов осетровых, таких крупных экземпляров больше не встречается.

Сегодня установлено понятие промысловой длины рыбы, которая составляет 70-100 сантиметров, но такие квоты в настоящее время не выдаются. Существует также понятие столовой рыбы, которая выращивается в аквакультуре. Например, столовая стерлядь считается готовой к употреблению весом всего 400 грамм. Чаще всего в продаже можно встретить гибриды, такие как русско-ленский осетр и бестер, который является гибридом белуги и стерляди. Такие гибриды пригодны для употребления в пищу, когда их вес достигает от полутора до двух килограммов, что также удобно с точки зрения цены."

Какой возраст или размер осетра считается наиболее вкусным?

"На мой взгляд, молодая рыба обладает более насыщенным вкусом. Мифы о том, что рыба должна быть выловлена в естественных условиях и иметь определенный возраст, являются скорее предрассудками. Старая рыба не всегда вкуснее. Поэтому производители предпочитают выращивать рыбу определенного веса, примерно два килограмма, на что требуется около двух лет.

Что необходимо предпринять для активного развития естественной популяции?

Разумеется, требуются обширные меры по очистке степных рек и созданию водохранилищ. Это огромный процесс, включающий формирование ирригационных систем, рыбоводных водоемов и водных путей, который требует комплексного подхода.

Решение таких масштабных задач не лежит только на плечах отдельного фермера, владеющего рыбопромысловым участком. Однако следует отметить, что уже существуют законопроекты и программы, направленные на поддержку чистки степных рек, таких как Кубань и Дон, а также проводятся природоохранные мероприятия. В настоящее время проводится пересмотр природного законодательства в соответствии с современными реалиями.

Могут ли сегодня случайно выловить осетра в Ростовской области?

Да, это возможно и происходит. Однако вылов осетров является противоправным и влечет за собой строгие наказания, вплоть до уголовной ответственности. Несмотря на это, осетры встречаются в приловах. Кроме того, в приловах часто оказывается большое количество молоди осетра, выпущенной из рыбоводных заводов и станций. Это молодь стерляди, русского осетра и белуги, чей вес достигает 700-800 граммов. Иногда встречаются и совсем маленькие особи весом около 200 граммов. Ответственные рыбаки, которые ценят и берегут природу, выпускают такую рыбу обратно в водоем.

Сложно ли выращивать осетров?

Есть случаи, когда люди берут маленьких осетрят и содержат их в аквариумах для наблюдения. Выращивание осетров — это нечто большее, чем просто забота на короткий срок. Это увлечение, которое может стать делом всей жизни. Я сам занимаюсь этим уже 30 лет.

Осетры — это уникальные существа, которые существуют с древних времен. Для меня они вызывают не только интерес как гастрономический продукт, но и восхищение как чудо природы. Более того, современные технологии постоянно совершенствуются для производства осетров. Сейчас мы видим повышенный интерес к здоровому питанию, и многие стараются включить в свой рацион больше свежей рыбы. Рыба полезна для людей всех возрастов и может помочь в профилактике многих заболеваний. Поэтому это замечательно, что все больше людей обращают внимание на рыбу.