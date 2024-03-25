Хитрости питания кошек: эти продукты сделают вашего питомца счастливее и здоровее

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Эксперты назвали самые полезные продукты для кошек

1:34
Зоосфера » Кошки

Забота о здоровье и благополучии домашнего питомца начинается с правильного питания. При выборе продуктов для кошек важно учитывать их пищевые потребности и предпочтения.

Эксперты назвали самые полезные продукты для кошек
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  • Мясо высокого качества: кошки — хищники по природе, поэтому мясо играет ключевую роль в их рационе. Курица, говядина, индейка и рыба (без костей и в меру) являются отличными источниками белка и других важных питательных веществ.
  • Органы: печень, сердце и почки содержат множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья кошки. Органы можно добавлять в рацион свежими или вареными.
  • Зеленые овощи: некоторые кошки ценят растительную пищу. Вареные или паровые брокколи, шпинат и тыква могут быть отличным дополнением к основному рациону.
  • Рис: хорошо переносимый углеводный источник, который может использоваться в рационе кошек с чувствительным пищеварением или аллергиями.
  • Продукты с высоким содержанием влаги: сухие корма могут быть удобны, но жидкость также важна для здоровья кошек. Кормление консервированными продуктами или добавление воды к сухому корму помогает поддерживать гидратацию.
  • Добавки: для обеспечения полноценного питания можно использовать специальные добавки для кошек, содержащие витамины, минералы и другие питательные вещества.
  • Ограничение молочных продуктов: хотя многие кошки любят молоко, многие из них не переносят лактозу. Лучше ограничить доступ к обычному молоку и предпочесть специальные молочные продукты для кошек.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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