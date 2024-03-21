Применят эвтаназию: на отлов и содержание бездомных собак в Хакасии выделяют гроши, которых не хватает

В Хакассии обсудили вопрос борьбы с бродячими собаками

На заседании Экспертного совета по аграрным вопросам при Верховном Совете Хакасии обсуждалась проблема неэффективности текущей системы работы с бродячими собаками, которые по-прежнему представляют опасность для жителей и оказывают финансовое бремя на региональный бюджет.

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В настоящее время действует закон, согласно которому бездомных животных ловят, лечат, вакцинируют, стерилизуют и возвращают на улицы. Однако количество таких собак продолжает расти, особенно в отдаленных районах, что создает проблемы для муниципалитетов при эффективном их отлове.

Представитель одной из организаций по отлову Татьяна Юрченко указала на излишнюю бюрократию в их деятельности, а также на задолженность муниципалитетов перед их компанией в размере 2 миллионов рублей.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Сергей Труфанов сообщил, что уход за десятью тысячами бездомных собак (по оценкам) и строительство приютов требуют средств, которые регион не в состоянии выделить: на строительство в ценах 2022 года необходимо около 1,2 миллиарда рублей, а на содержание приютов - примерно 250 миллионов рублей с учетом коммунальных расходов и зарплаты 50 сотрудников.

Аскизский район выдвинул свой подход к решению проблемы: разделение животных на агрессивных и безопасных для общества, агрессивные собаки направляются в приюты с возможностью гуманной эвтаназии в случае отсутствия интереса со стороны владельцев или поиска новых хозяев.

Большинство членов Экспертного совета Хакасии поддержали инициативу Аскизского района. Татьяна Юрченко заявила, что сокращение численности бродячих собак возможно только через эвтаназию, несмотря на то, что бездомность животных обусловлена несознательными действиями их хозяев.

Ольга Городкова, председатель комитета Верховного Совета Хакасии по экологии, подчеркнула, что проблема диких собак особенно актуальна для фермеров в сельских районах.

Также были предложены меры по стерилизации и введению штрафов за безнадзорное содержание собак.

Изменения в федеральном законе "Об ответственном обращении с животными" предоставляют регионам возможность самостоятельно решать вопрос работы с бродячими животными. Суды в Бурятии и Республике Алтай разрешили эвтаназию агрессивных собак, однако решение в Бурятии было обжаловано и ожидает рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации.