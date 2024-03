Применят эвтаназию: на отлов и содержание бездомных собак в Хакасии выделяют гроши, которых не хватает

На заседании Экспертного совета по аграрным вопросам при Верховном Совете Хакасии обсуждалась проблема неэффективности текущей системы работы с бродячими собаками, которые по-прежнему представляют опасность для жителей и оказывают финансовое бремя на региональный бюджет.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported