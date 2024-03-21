Не все полезно, что в рот полезло: как остановить непрерывную диарею у кота

Ветеринары ответили, что делать, если у питомца началась диарея от корма

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Диарея у питомца может вызывать беспокойство у любящего владельца. Одной из причин такого состояния может быть неправильный корм. Последствия могут быть серьезными, поэтому важно знать, как правильно реагировать на подобную ситуацию.

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Прекратить давать корм

Если у вашего питомца началась диарея, перестаньте давать ему текущий корм. Это позволит пищеварительной системе питомца отдохнуть и восстановиться.

Предоставьте доступ к свежей воде

Диарея может привести к обезвоживанию, поэтому важно, чтобы ваш питомец имел доступ к свежей чистой воде в течение всего дня. Обеспечьте ему доступ к воде, чтобы предотвратить обезвоживание.

Следите за состоянием вашего питомца

Внимательно наблюдайте за питомцем и его состоянием. Если диарея продолжается более 24-48 часов или сопровождается другими симптомами, такими как рвота, слабость или потеря аппетита, обратитесь к ветеринару.

Переходите на легкоусвояемую диету

После того как питомец перестанет испытывать диарею, можно начать постепенно вводить в рацион легкоусвояемую пищу. К такой пище относятся отваренное куриное мясо без кожи, вареный рис или картофель, нежирный творог. Постепенно возвращайте обычный корм, начиная с небольших порций.

Обращайтесь к ветеринару

Если диарея не проходит или ухудшается, обратитесь к ветеринару. Он проведет необходимые обследования, чтобы выяснить причину диареи и назначить лечение. Не пытайтесь сами диагностировать причину диареи, так как это может привести к ухудшению состояния питомца.