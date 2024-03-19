Первая в мире собака из ГМО: китайские ученые не перестают удивлять весь мир

Китайские ученые достигли мирового прорыва, создав первую генетически модифицированную и клонированную собаку.
Щенок, получивший кличку Лун Лун, находится в отличном состоянии здоровья. Считается, что собаки представляют наибольшую сложность в процессе клонирования. Этот прогрессивный эксперимент осуществлялся путем изменения генов с использованием соматических клеток.
Эта инновационная технология расширяет возможности клонирования практически любого животного на Земле. Более того, генетическая модификация открывает путь к улучшению определенных характеристик животных.
Например, такие специализированные собаки будут востребованы в правоохранительных органах или для помощи людям с ограниченными возможностями.
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