Первая в мире собака из ГМО: китайские ученые не перестают удивлять весь мир

Китайские учёные вывели первую клонированную ГМО-собаку

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Китайские ученые достигли мирового прорыва, создав первую генетически модифицированную и клонированную собаку.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Щенок, получивший кличку Лун Лун, находится в отличном состоянии здоровья. Считается, что собаки представляют наибольшую сложность в процессе клонирования. Этот прогрессивный эксперимент осуществлялся путем изменения генов с использованием соматических клеток.

Эта инновационная технология расширяет возможности клонирования практически любого животного на Земле. Более того, генетическая модификация открывает путь к улучшению определенных характеристик животных.

Например, такие специализированные собаки будут востребованы в правоохранительных органах или для помощи людям с ограниченными возможностями.