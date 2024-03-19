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Как легко расстроить любителя кошек

1:07
Зоосфера » Кошки

Для того, чтобы завоевать доверие любителя кошек (и стать вообще хорошим, добрым человеком), достаточно просто внимательно слушать его, время от времени проявляя восхищение и удивление.

Как легко расстроить любителя кошек
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

А чтобы оказаться его врагом, достаточно лишь деликатно указать на недочёты в уходе или питании животного. Например, если услышите, как Васенька обожает сервелат и умело крадёт кусочки колбасы прямо со стола, можете заметить, что такие угощения вредны для его пищеварения. Неизбежно кошколюб будет обижен — зачем вмешиваться с советами, ведь он и так знает, как лучше заботиться о своем питомце (по его мнению, конечно).

Если хотите углубить эту пропасть непонимания, можете сразу же привести и другие распространенные заблуждения, которые могут привести к проблемам. Например, многие считают, что котёнка лучше всего брать домой ещё совсем малышом, чтобы он быстрее привык к новому хозяину. Однако это не всегда правильно. До 2,5-3 месяцев котенок ещё полностью зависит от матери, и его раннее отделение может вызвать стресс и проблемы с адаптацией.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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