Для того, чтобы завоевать доверие любителя кошек (и стать вообще хорошим, добрым человеком), достаточно просто внимательно слушать его, время от времени проявляя восхищение и удивление.
А чтобы оказаться его врагом, достаточно лишь деликатно указать на недочёты в уходе или питании животного. Например, если услышите, как Васенька обожает сервелат и умело крадёт кусочки колбасы прямо со стола, можете заметить, что такие угощения вредны для его пищеварения. Неизбежно кошколюб будет обижен — зачем вмешиваться с советами, ведь он и так знает, как лучше заботиться о своем питомце (по его мнению, конечно).
Если хотите углубить эту пропасть непонимания, можете сразу же привести и другие распространенные заблуждения, которые могут привести к проблемам. Например, многие считают, что котёнка лучше всего брать домой ещё совсем малышом, чтобы он быстрее привык к новому хозяину. Однако это не всегда правильно. До 2,5-3 месяцев котенок ещё полностью зависит от матери, и его раннее отделение может вызвать стресс и проблемы с адаптацией.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман