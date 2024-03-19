Названо точное число: как часто необходимо мыть домашних питомцев, чтобы они оставались здоровыми

Ветеринары ответили, как часто нужно мыть кошек и собак

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы домашних питомцев обычно уделяют много внимания вопросам питания, регулярности прогулок, но об уходе за шерстью и купании часто забывают до тех пор, пока животное не станет очень грязным. Однако регулярное и правильное купание имеет большое значение для здоровья и благополучия питомца.

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То же самое касается посещения ветеринара. Мы обсуждаем вопросы питания, ухода и поведения наших домашних любимцев, но часто упускаем из виду вопрос о регулярности купания. Многие владельцы домашних животных не осознают, что запахи и состояние шерсти могут быть прямым следствием недостаточного ухода, включая режим купания.

Делая упор на собак, обратим внимание на тех представителей, которые часто участвуют в выставках. Их здоровье и блестящая шерсть свидетельствуют не только о породе, но и о правильном уходе. Поэтому необходимо уделять такое же внимание уходу за питомцами вне зависимости от их достижений на выставках.

Для собак важно использовать специализированные шампуни, так как их кожа более чувствительна и склонна к сухости. Помните, что купание следует проводить не слишком часто, но и не реже, чем это необходимо для поддержания чистоты и здоровья шерсти. Это особенно важно для пожилых собак, у которых кожа еще более подвержена сухости.

Что касается кошек, хотя они обычно лучше ухаживают за собой, регулярное купание все равно необходимо. Особенно это актуально для кошек, выходящих на улицу, а также после дачного сезона. Используйте специализированные шампуни, а при необходимости можно воспользоваться и сухим шампунем.

Важно помнить, что забота о внешнем виде питомца также является заботой о его здоровье и благополучии. Правильный уход за шерстью и кожей поможет вашему питомцу чувствовать себя комфортно и выглядеть здорово.