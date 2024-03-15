Названы породы гипоаллергенных собак — подойдут даже самому "заядлому" аллергику

Многие люди страдают от аллергии на животных, что лишает их возможности завести себе питомца. Тем не менее, оказывается, существуют породы собак, которые относительно нейтральны для аллергиков.
Эксперты поделились советами по выбору питомца для людей, страдающих аллергией.
Считается, что аллергия связана с шерстью животных, однако это не единственный фактор.
Основная проблема кроется в белке-аллергене, присутствующем в моче, слюне и на коже домашних животных. На это реагируют чувствительные люди. Наличие склонности к аллергии может быть врождённым, а аллергены могут накапливаться в квартире, вызывая такую реакцию организма.
Интересно, что питомцы с густой шерстью распространяют больше аллергенов, чем их короткошерстные собратья.
Симптомы аллергии у владельцев могут проявляться в виде слезотечения, затрудненного дыхания и высыпаний на коже.
К числу животных, которые оказывают меньшее воздействие на аллергиков, относятся породы собак, не склонных к сильной линьке.
Среди них можно выделить:
К таким породам относятся:
Удобрение этим средством укрепит рассаду.