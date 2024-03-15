Названы породы гипоаллергенных собак — подойдут даже самому "заядлому" аллергику

Породы собак, которые уживутся в доме с аллергиками

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди страдают от аллергии на животных, что лишает их возможности завести себе питомца. Тем не менее, оказывается, существуют породы собак, которые относительно нейтральны для аллергиков.

Фото: openverse.org by jonner is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперты поделились советами по выбору питомца для людей, страдающих аллергией.

Считается, что аллергия связана с шерстью животных, однако это не единственный фактор.

Основная проблема кроется в белке-аллергене, присутствующем в моче, слюне и на коже домашних животных. На это реагируют чувствительные люди. Наличие склонности к аллергии может быть врождённым, а аллергены могут накапливаться в квартире, вызывая такую реакцию организма.

Интересно, что питомцы с густой шерстью распространяют больше аллергенов, чем их короткошерстные собратья.

Симптомы аллергии у владельцев могут проявляться в виде слезотечения, затрудненного дыхания и высыпаний на коже.

"Гипоаллергенные" породы собак

К числу животных, которые оказывают меньшее воздействие на аллергиков, относятся породы собак, не склонных к сильной линьке.

Среди них можно выделить:

китайскую хохлатую собаку,

йоркширского терьера,

пуделя,

ризеншнауцера.

Породы, которых следует избегать

К таким породам относятся:

спаниели,

лабрадоры,

ретриверы,

таксы,

немецкие овчарки.