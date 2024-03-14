Не смейте её прогонять: для чего кошки ложатся на ваши вещи — питомец страдает из-за постоянного холода

Эти мягкие спутники обожают занимать место на различных предметах. Иногда они могут выбрать клавиатуру, за которой работает их хозяин, или поглаженное платье.
Однако не следует винить домашнего питомца за такое поведение. Существует несколько причин такого поведения.
Прежде всего, стоит помнить, что кошки — общительные создания. Они нуждаются в внимании своего хозяина и могут испытывать чувство скуки, если тот слишком много времени уделяет работе или учёбе, оставляя мало внимания своему питомцу.
В результате они могут прыгать на предметы, которые привлекают внимание человека (как клавиатура, бумаги или книги). Если животное выбирает платье, только что поглаженное утюгом, это может свидетельствовать о том, что оно ощущает холод и нуждается в дополнительном тепле.
Кошки также могут "атаковать" бельевые корзины, коробки для обуви или даже сумки, иногда предпочитая уединённые места. Это помогает им почувствовать себя безопасно.
Также важно помнить, что кошкам нравятся различные формы и контрасты. Поэтому, если вы бросите свитер на спинку стула, он сразу привлечёт внимание питомца, выделяясь на фоне, и кошка захочет подойти поближе.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.