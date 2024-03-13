Она чует клад: стало известно, по какой причине во время прогулки собака тянет поводок в неизвестном направлении

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Почему собака тянет за поводок

1:21
Зоосфера » Собаки

Многие хозяева собак сталкиваются с этой неприятной проблемой, однако часто мы сами виноваты в этом. Хорошо воспитанный пес, которому уделяли внимание в процессе воспитания, не будет тянуть поводок.

Почему собака тянет за поводок
Фото: openverse.org by aarmono is licensed under CC BY-SA 2.0.

Интересно, что владельцы собак миниатюрных пород часто не обращают внимания на эту негативную особенность своих питомцев. В то время как для владельцев крупных и средних пород животных важно решить эту проблему, иначе они могут не справиться с питомцем.

Почему собака тянет поводок?

Она считает себя лидером, поскольку все с этим согласны. У собак, как и у многих других животных, только лидер определяет маршрут, по которому должны двигаться все остальные. Если собака принимает на себя роль вожака, то начинает самостоятельно гулять со своим владельцем.

Подобные попытки оспорить лидерство человека следует пресекать. Редкие прогулки. Собаке очень сложно ограничиться короткими и редкими прогулками, так как ей нужна физическая активность и новые впечатления. Если вы не можете обеспечить это, то животное будет тянуть вас во время прогулки, по мнению экспертов.

Рулетка. Многие специалисты считают, что использование такого типа поводка может быть вредным с точки зрения воспитания. Если вы попытаетесь перейти с рулетки на обычный поводок, то собака продолжит тянуть.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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