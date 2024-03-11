Почему нельзя подстригать коту усы: проблем будет по горло

Вибриссы, или усы, у кошек — это не только элемент внешности, но и важный инструмент для осязания и общения. Они помогают кошкам ориентироваться в окружающем мире, охотиться, определять предметы и даже улавливать настроение своих собратьев.
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Отрезание усов может иметь негативные последствия, поэтому важно понимать, какие проблемы это может вызвать.
Потеря ориентации: обрезанные усы существенно затрудняют кошке ориентацию в пространстве. Питомец может сталкиваться с препятствиями, не замечать опасности и терять чувство безопасности.
Проблемы с охотой: без усов кошкам сложнее оценить расстояние до добычи и предсказать её движения. Это может привести к неудачным попыткам охоты и голоданию.
Нарушение социальных связей: усы играют важную роль в общении между кошками. Обрезка усов может негативно сказаться на способности животного распознавать настроение и намерения других кошек, что может вызывать конфликты и стресс.
Влияние на здоровье: стресс, вызванный обрезанием усов, может привести к различным заболеваниям, таким как нарушения пищеварения, проблемы с иммунной системой, кожные заболевания и др.
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