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Каких собак всегда усыпляют?

2:07
Зоосфера » Собаки

Культура обращения со служебными собаками в России пока еще далека от совершенства и, можно сказать, только начинает формироваться.

Каких собак всегда усыпляют?
Фото: Own work by Primrose2017 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Личные собаки, которые выполнили свою служебную миссию, часто после этого проводят остаток своей жизни в уютной домашней обстановке, окруженные заботой и любовью своего хозяина. Однако судьба служебных собак, состоящих на государственном балансе, остается открытым вопросом.

Что происходит с собаками после окончания службы? Если это возможно, списанные собаки передаются кинологам. Эти животные выполняют государственную службу в различных сферах — в МЧС, полиции, ФСО и ФСИН, а также на таможне и в метро. Они помогают в досмотре и доставке задержанных, патрулируют маршруты, служат охраной для заключенных, обеспечивают безопасность граждан и выполняют множество других задач.

Служебные собаки могут завершить свою службу по двум основным причинам: достижение критического возраста для работы или невозможность справиться с обязанностями. Обычно люди, работавшие с этими собаками, принимают решение о их будущем. В некоторых случаях животные могут попадать в специальные приюты, но чаще всего они отправляются в общие приюты. Для собак, которые всю жизнь верно служили людям, такое решение может быть не самым лучшим.

Печальной реальностью становится то, что из-за нехватки приютов и большого количества бездомных собак на улицах государство часто прибегает к усыплению животных, которые после службы оказываются без хозяев. Этот шаг вызван не только экономическими соображениями, но и опасениями относительно поведения этих собак, которые могут быть обучены действовать агрессивно по команде.

Таким образом, государство, вместо того чтобы обеспечить достойные условия старости служебным собакам, иногда выбирает более радикальные решения. Может быть, в будущем будет найден более гуманный подход к этой проблеме, который позволит каждой служебной собаке насладиться заслуженной старостью, а не столкнуться с несправедливым уходом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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