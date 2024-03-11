Срочно бегите к ветеринару: почему кошка не реагирует на свою кличку

У каждого домашнего питомца имеется своё прозвище, за которым обычно стоит долгий выбор его владельца.
Однако иногда бывает так, что котёнок не откликается на своё имя. Если это длится слишком долго, то это может вызвать беспокойство.
Следует проверить слух животного.
Если же со слухом всё в порядке, то причиной может быть слишком сложная кличка. Лучше всего питомцы реагируют на короткие.
Кроме того, причиной может быть упрямство животного, его характер, который трудно поддаётся обучению. В таком случае необходимо больше времени, чтобы питомец привык к своему имени.
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