Срочно бегите к ветеринару: почему кошка не реагирует на свою кличку

Почему кошка не реагирует на свою кличку

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У каждого домашнего питомца имеется своё прозвище, за которым обычно стоит долгий выбор его владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако иногда бывает так, что котёнок не откликается на своё имя. Если это длится слишком долго, то это может вызвать беспокойство.

Следует проверить слух животного.

Если же со слухом всё в порядке, то причиной может быть слишком сложная кличка. Лучше всего питомцы реагируют на короткие.

Кроме того, причиной может быть упрямство животного, его характер, который трудно поддаётся обучению. В таком случае необходимо больше времени, чтобы питомец привык к своему имени.