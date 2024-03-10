Они никому не нужны: названы самые непопулярные собаки — очень зря, они безумно красивые!

На сегодняшний день существует огромное количество различных пород собак, однако среди них есть те, о которых мало кто слышал.
Эта порода была востребована в эпоху Возрождения благодаря своим отличным охотничьим качествам и дружелюбному характеру в домашних условиях.
Порода произошла в Дании в 1864 году в результате скрещивания суки по имени Герта с пойнтером по кличке Спорт. Хотя на родине эти собаки популярны как охотничьи партнеры, за её пределами она практически неизвестна.
Очень элегантная и привязчивая порода. Любит играть с другими животными, послушна и сообразительна. Чувствительна к грубости и громким звукам, может испугаться и стать застенчивой. Очень привязана к своему хозяину.
Это порода охотничьих собак, разведенная в Бельгии путем скрещивания больших голубых гасконских гончих с легавыми.
Эти собаки обладают высокой обучаемостью и требуют много внимания и любви. Они были изначально использованы для защиты и выгула дикого скота и обладают прирожденными защитными инстинктами.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.