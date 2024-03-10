Они никому не нужны: названы самые непопулярные собаки — очень зря, они безумно красивые!

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Самые непопулярные собаки

1:15
Зоосфера » Собаки

На сегодняшний день существует огромное количество различных пород собак, однако среди них есть те, о которых мало кто слышал.

Самые непопулярные собаки
Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Итальянская гончая

Эта порода была востребована в эпоху Возрождения благодаря своим отличным охотничьим качествам и дружелюбному характеру в домашних условиях.

Герта-пойнтер

Порода произошла в  Дании в 1864 году в результате скрещивания суки по имени Герта с пойнтером по кличке Спорт. Хотя на родине эти собаки популярны как охотничьи партнеры, за её пределами она практически неизвестна.

Итальянская левретка

Очень элегантная и привязчивая порода. Любит играть с другими животными, послушна и сообразительна. Чувствительна к грубости и громким звукам, может испугаться и стать застенчивой. Очень привязана к своему хозяину.

Бельгийский бракк

Это порода охотничьих собак, разведенная в Бельгии путем скрещивания больших голубых гасконских гончих с легавыми.

Австралийская пастушья собака

Эти собаки обладают высокой обучаемостью и требуют много внимания и любви. Они были изначально использованы для защиты и выгула дикого скота и обладают прирожденными защитными инстинктами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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