Это как пометить свою территорию: вот почему кошки любят "бодаться" и тереться головой

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Зачем коты трутся об нас головой

2:23
Зоосфера » Кошки

Если в вашем доме обитает кот, ваша жизнь обязательно будет наполнена радостью и умиротворением. Эти прелестные пушистые создания так загадочны — в них скрыто множество секретов, их характер не поддается полному пониманию, а их поведение иногда удивляет и развлекает.

Зачем коты трутся об нас головой
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кошачья коммуникация проявляется разнообразными способами — не только через звуки (эти животные в состоянии издавать до ста различных звуков!), но и через невербальные сигналы.

Именно такими сигналами являются жесты, мимика и пластика тела. Мы все понимаем, что если кот машет хвостом сильно и быстро — это признак его раздражения. Если он забавно прижимает уши к голове — он испуган или раздосадован. Но почему же он нежно терлся головой о своего хозяина или мебель в доме?

Когда кот трется головой о своего хозяина, это вызывает приятные чувства. Он делает это так нежно и трогательно, с таким доверием, будто стремится обнять! И мы, естественно, трактуем это как проявление его любви и преданности.

Мы часто интерпретируем это так, будто кот хочет получить ласку и просьбу о глади. Однако на самом деле мотивы кота могут быть более сложными. Существует несколько объективных причин, почему наши любимцы проявляют такое поведение.

Первая из них — это маркировка "своего" объекта. Запах играет важную роль в жизни кошек. Они определяют "своего" и "чужого" по запаху, выявляют опасность или что-то незнакомое. Для них важно, чтобы все в окружающем мире имело знакомый запах, иначе они могут чувствовать себя в опасности. Когда вы уходите из дома, ваш запах постепенно угасает, а вместе с ним и ощущение безопасности. Когда вы возвращаетесь, ваш кот старается восстановить этот баланс, натираясь о вас и выделяя особые феромоны, чтобы вы опять стали "его" человеком. Таким образом, он восстанавливает свою территорию и чувство принадлежности к ней.

Но также теплота, доверие и нежность могут быть причиной того, что кот трется головой о своего хозяина. Иногда это проявление искренней любви, способ выразить благодарность за заботу или просто запросить ласку. В конце концов, близкий контакт с хозяином — важная часть жизни для домашнего кота, и он знает, насколько это приятно для вас!

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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