Поднимите себе настроение: почему кошки так любят спать в ногах у хозяина

Почему кошки спят в ногах

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведение домашних животных, временами, остается загадкой даже для их собственных владельцев. Например, почему кошки, имея свои мягкие подстилки, лежанки и даже кресла, предпочитают спать у хозяина у ног. Это явление может иметь разные причины.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Потребность в тепле играет значительную роль. Человеческое тело может предоставить кошке тепло намного лучше, чем какие-либо нагревательные приборы. Тепло — ключевой фактор для комфортной жизни кошек. Они находят удовольствие в согревании на солнце, пытаются устроиться на печи в старых домах или на радиаторах в новых. В общем, источники тепла привлекают кошек особенно.

По той же причине кошки предпочитают спать рядом с людьми. Температура человеческого тела для них намного привлекательнее, чем самое мягкое ложе. Выбор места для сна у ног хозяина объясняется тем, что, хоть и любимая кошка, но не каждый хозяин будет спать с ней в обнимку. Кроме того, для кошек комфортно устраиваться между ног хозяина, создавая себе два "обогревателя" с обеих сторон.

Кошки могут также "лечить" болезни хозяина. Считается, что кошки чувствительны к местам боли у человека и укладываются туда либо для облегчения боли, либо для получения необходимой "отрицательной энергии", которую выделяют больные органы. Это явление объясняется столетиями давним мифом о кошках как энергетически отрицательных существах.

Также место у ног хозяина может быть выбрано кошкой из чувства привязанности к нему. Даже при их известной независимости и свободолюбии, кошки могут проявлять любовь к своему хозяину. Выбирая это место для сна, они, возможно, демонстрируют свою привязанность и пытаются восполнить отсутствие общения в отсутствие хозяина.

В конечном итоге, поведение кошек определяется их собственными предпочтениями. Если это место у ног хозяина, то в этом нет ничего удивительного!