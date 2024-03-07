Ни в коем случае не дарите эти цветы на 8 марта женщине-кошатнице. Попытка животного съесть растение может привести к серьёзным заболеваниям и смерти

Ветеринар Логинов призвал не дарить лилии на 8 марта проживающим с кошкой женщинам из-за токсичности растения

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Николай Логинов призвал ни в коем случае не дарить лилии на 8 марта женщинам, которые живут с кошкой. В беседе с Pravda.Ru он объяснил, что это связано с тем, что это растение токсично.

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По его словам, у животного может развиться острая почечная недостаточность от интоксикации алкалоидами.

"То есть животное может съесть цветы. А почему они едят цветы? Они испытывают дефицит хлорофилла. Они же сидят взаперти. Они ни солнца, ни солнечных лучей, ни травы, ничего. У них дефицит хлорофилла. Почему они сразу, как только в дом попадает или цветок какой-то, или цветы, то они начинают обгладывать листья", — отметил он.

Специалист добавил, что это часто приводит к отравлениям.

"А очень многие всякие такие диффенбахия, которые растут в домашних условиях, часто бывают причиной интоксикации у кошек. Это может привести вплоть до летального исхода. Там серьезно всё. Если женщина любит свою кошку, пусть она вернет букет своему жениху. Этим букетом его по шее, чтобы он больше не носил", — резюмировал Логинов.

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