Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Ростове проверили систему оповещения населения на случай ЧС
Как избавить хурму от вяжущего вкуса: назван щадящий способ
4 фильма, способные вызвать приступ клаустрофибии
Депутат Госдумы РФ уверена, что в России создадут аналог Twitch
Актрисе Нонне Гришаевой стало плохо у нее дома в Новой Москве
Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО
Почему собака не ест
Австралийские ученые выявили грибок, грозящий вызвать пандемию
Анталия установила новый рекорд в привлечении туристов
Ни в коем случае не дарите эти цветы на 8 марта женщине-кошатнице. Попытка животного съесть растение может привести к серьёзным заболеваниям и смерти

Ветеринар Логинов призвал не дарить лилии на 8 марта проживающим с кошкой женщинам из-за токсичности растения

1:10
Зоосфера

Ветеринар Николай Логинов призвал ни в коем случае не дарить лилии на 8 марта женщинам, которые живут с кошкой. В беседе с Pravda.Ru он объяснил, что это связано с тем, что это растение токсично.

Ветеринар Логинов призвал не дарить лилии на 8 марта проживающим с кошкой женщинам из-за токсичности растения
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, у животного может развиться острая почечная недостаточность от интоксикации алкалоидами.

"То есть животное может съесть цветы. А почему они едят цветы? Они испытывают дефицит хлорофилла. Они же сидят взаперти. Они ни солнца, ни солнечных лучей, ни травы, ничего. У них дефицит хлорофилла. Почему они сразу, как только в дом попадает или цветок какой-то, или цветы, то они начинают обгладывать листья", — отметил он.

Специалист добавил, что это часто приводит к отравлениям.

"А очень многие всякие такие диффенбахия, которые растут в домашних условиях, часто бывают причиной интоксикации у кошек. Это может привести вплоть до летального исхода. Там серьезно всё. Если женщина любит свою кошку, пусть она вернет букет своему жениху. Этим букетом его по шее, чтобы он больше не носил", — резюмировал Логинов.

ОПАСНО ДЛЯ КОШЕК! САМЫЕ ВРЕДНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ КОШЕК
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Кошачьей шерсти в доме больше не будет: опытные владельцы дали дельные советы

Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.

Как справиться с линькой у кошки
Посадите в саду дербенник
Этот дивный многолетник украсит сад пышными кустами: хорошо растёт в полутени, устойчив к холоду
Мокрое дело: стоит ли топить новорожденных котят — что говорит церковь и закон
Врач Станкевич рассказала, как определить настоящее сливочное масло
Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова ВС РФ закрепляются в Красногоровке, продолжается освобождение Бердычей Дмитрий Плотников Французские аристократы не отличались хорошими манерами Сергей Лебедев
Ветки дают по 12 томатов каждая: этот сорт помидоров радует обильным плодоношением - устойчив к болезням, подходит для консервации
Избегайте переплаты: лучшие дни и время для покупки дешевых авиабилетов
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Золу используют в качестве удобрения из-за того, что содержит полезные элементы. Но не все растения её любят
Последние материалы
AT: НАТО грозится ввести войска на Украину из-за краха ВСУ
Протестующие перекрыли границу Испании и Франции в ходе акции протеста
Увеличение риска инсульта при высоких температурах
Автоюрист Колпаков: как использовать однодневные ОСАГО
Экономист Рокотянская назвала главную причину укрепления рубля
100 часов: стало известно, сколько времени займет полное прохождение Dragon's Dogma 2
Фанаты поймали Ивана Янковского в камчатском торговом центре
Франция подписана с Молдавией документ о военном сотрудничестве
В Уральском регионе бывший госслужащий был приговорен к восьми годам тюремного заключения за коррупцию
Банк России продлил ограничение на снятие иностранной валюты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников