Ваша собака в оцепенении: что будет пугать и приходить в кошмарах к любимому питомцу

От чего у собак стынет кровь в жилах

2:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки, подобно людям, могут испытывать различные страхи, даже когда кажется, что для этого нет оснований.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Это может быть результатом психологической травмы, недостатка опыта или генетических особенностей. Признаки такого страха могут проявляться в лае, неконтролируемом разрушительном поведении, дрожи, излишнем слюнотечении, попытках спрятаться или иногда даже в агрессивном поведении.

Громкие звуки, такие как гром или фейерверки, могут вызывать страх у многих собак. Одни из них реагируют на это легко, прижимая уши и пытаясь спрятаться, в то время как у других этот страх может проявляться в непроизвольном опорожнении кишечника или мочевого пузыря, а также в попытках порчи окружающих предметов.

Собаки часто предвосхищают приближение грозы, что позволяет их хозяевам готовиться к предстоящему событию. Однако фейерверки, в отличие от грозы, могут вызывать более неожиданную реакцию. В некоторых случаях собакам удается привыкнуть к ним, но в более серьезных ситуациях может потребоваться помощь успокоительных препаратов.

Собаки также могут испытывать страх перед людьми. Посещение ветеринара обычно связано с неприятными ощущениями и запахами, что может вызывать страх у собаки. Регулярные посещения ветеринара могут помочь преодолеть этот страх. Некоторые собаки также могут испытывать страх перед людьми мужского пола, что может быть связано с негативным опытом или недостаточной социализацией.

При таком страхе собака может проявлять агрессию или пытаться уйти. Бывает также, что собаки испытывают страх перед незнакомыми людьми в целом, включая и женщин. В таких случаях важно дать собаке время освоиться с новым человеком, а не заставлять ее подходить близко к нему.

Некоторые собаки также могут испытывать страх перед определенными предметами или явлениями, такими как поездки в машине или лестницы. Этот страх может быть связан с неприятными ассоциациями или недостаточным опытом. Постепенное привыкание с помощью терпеливости, поощрений и похвалы может помочь преодолеть этот страх.

В некоторых случаях, при слишком сильном страхе, может потребоваться профессиональная помощь или адаптация окружающей среды с учетом потребностей собаки.