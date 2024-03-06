Тонкости общения с питомцем: покажите, что вы любите свою собаку

Несмотря на интеллект собак, если хозяин постоянно занят и не уделяет питомцу внимания, они могут не понять, как вы к ним относитесь. Обычно собакам не требуется много, чтобы почувствовать любовь хозяина.
Игры и ощущения "из детства" помогают укрепить связь между хозяином и питомцем. Собаки обычно любят играть, это для них проявление дружеских чувств. Проведение времени в совместных развлечениях укрепляет связь между хозяином и питомцем.
С первых дней жизни щенок чувствует заботу, подобную материнской, что способствует его чувству безопасности. Поглаживания и ласки также показывают питомцу, что его любят и заботятся о нем.
Взаимопонимание между хозяином и собакой основывается на ощущениях. Внимательный хозяин может понимать свою собаку по ее поведению, а собака, в свою очередь, может чувствовать эмоции человека и отвечать на них. Важно учитывать желания и потребности собаки, даже если иногда приходится смириться с необходимостью, например, носить одежду или приспосабливаться к различным ситуациям.
Рододендрон, медуница, фуксия будут отлично расти в тени.