Тонкости общения с питомцем: покажите, что вы любите свою собаку

Как показать собаке, что вы любите ее

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Несмотря на интеллект собак, если хозяин постоянно занят и не уделяет питомцу внимания, они могут не понять, как вы к ним относитесь. Обычно собакам не требуется много, чтобы почувствовать любовь хозяина.

Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Игры и ощущения "из детства" помогают укрепить связь между хозяином и питомцем. Собаки обычно любят играть, это для них проявление дружеских чувств. Проведение времени в совместных развлечениях укрепляет связь между хозяином и питомцем.

С первых дней жизни щенок чувствует заботу, подобную материнской, что способствует его чувству безопасности. Поглаживания и ласки также показывают питомцу, что его любят и заботятся о нем.

Взаимопонимание между хозяином и собакой основывается на ощущениях. Внимательный хозяин может понимать свою собаку по ее поведению, а собака, в свою очередь, может чувствовать эмоции человека и отвечать на них. Важно учитывать желания и потребности собаки, даже если иногда приходится смириться с необходимостью, например, носить одежду или приспосабливаться к различным ситуациям.