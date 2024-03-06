Шокирующая правда о костях для собак: их никогда нельзя было давать

Можно ли давать кости собаке

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие люди считают, что собак можно кормить костями, и вопрос о том, можно ли собакам есть кости, кажется им странным и неоднозначным. Однако на этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, так как мнения разделяются. Поэтому давайте разберемся, какие кости безопасно давать собакам, а каких лучше избегать.

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Куриные кости

Категорически не рекомендуется давать собакам трубчатые кости или кости из крыльев кур. При их поедании образуются острые осколки, способные повредить кишечник и вызвать перитонит, что является серьезным заболеванием, требующим оперативного вмешательства.

Вареные кости

Часто возникает вопрос о безопасности варёных костей для собак. Однозначный ответ — нет. Ни свиные, ни говяжьи, ни куриные кости не рекомендуется давать собакам. При попадании в кишечник вареные кости образуют плотную массу, которая может вызвать закупорку и предотвратить естественное дефекацию. В случае возникновения проблем могут потребоваться медицинские вмешательства, включая хирургическое удаление костей.

Свиные кости

Собак не следует кормить свининой из-за риска заражения глистами и другими паразитами, а также из-за высокого содержания жира в вареной свинине, что может навредить здоровью питомца.

Говяжьи кости

Единственные кости, которые относительно безопасно давать собакам, это говяжьи. Однако не все подходят. Мягкие телячьи ребра можно давать щенкам без опаски, но старых, твердых костей лучше избегать. Важно следить, чтобы собака не глотала кость целиком, особенно щенок.

Взрослым собакам полезно давать кости для поддержания здоровья зубов и развития жевательных мышц, но следует быть осторожным, выбирая безопасные варианты и контролируя процесс разгрызания.