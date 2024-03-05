Тонкости рациона домашней черепахи: когда пора добавлять в рацион живых мышей

Мыши представляют собой важный и питательный корм для водных черепах. В зависимости от размера черепахи (или определенных видов сухопутных черепах) им дают новорожденных мышей или бегунков. Для каймановых и грифовых черепах даже приемлемо предлагать крыс.
Если вы уверены в абсолютном здоровье использованной мыши, можно дать свежезабитую. Существует несколько методов быстрого забоя мыши, которые можно найти в интернете. Живую мышь не рекомендуется (за исключением случаев с каймановыми или грифовыми черепахами), так как она может укусить или поцарапать черепаху, особенно в области глаз.
Она уничтожает более 90% микроорганизмов, включая цисты жгутиковых (некоторые из которых могут быть опасны для животных, которых вы кормите), ооцисты криптоспоридий (что важно при кормлении рептилий и амфибий), а также яйца гельминтов.
Недельной заморозки достаточно, чтобы значительно снизить риск. Однако заморозка не является панацеей. Для уничтожения некоторых видов бактерий, таких как сальмонеллы, требуется длительная заморозка при температуре значительно ниже -18 градусов. Также при заморозке и разморозке может незначительно потеряться часть витаминов, но это не оказывает негативного влияния на здоровье животных.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.