Тонкости рациона домашней черепахи: когда пора добавлять в рацион живых мышей

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Каких черепах стоит кормить мышами

2:12
Зоосфера » Экзотика

Мыши представляют собой важный и питательный корм для водных черепах.  В зависимости от размера черепахи (или определенных видов сухопутных черепах) им дают новорожденных мышей или бегунков. Для каймановых и грифовых черепах даже приемлемо предлагать крыс.

Каких черепах стоит кормить мышами
Фото: Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0

Что лучше: замороженные, живые или свежезабитые мыши?

Если вы уверены в абсолютном здоровье использованной мыши, можно дать свежезабитую. Существует несколько методов быстрого забоя мыши, которые можно найти в интернете. Живую мышь не рекомендуется (за исключением случаев с каймановыми или грифовыми черепахами), так как она может укусить или поцарапать черепаху, особенно в области глаз.

Как влияет предварительная заморозка на корм?

Она уничтожает более 90% микроорганизмов, включая цисты жгутиковых (некоторые из которых могут быть опасны для животных, которых вы кормите), ооцисты криптоспоридий (что важно при кормлении рептилий и амфибий), а также яйца гельминтов.

Недельной заморозки достаточно, чтобы значительно снизить риск. Однако заморозка не является панацеей. Для уничтожения некоторых видов бактерий, таких как сальмонеллы, требуется длительная заморозка при температуре значительно ниже -18 градусов. Также при заморозке и разморозке может незначительно потеряться часть витаминов, но это не оказывает негативного влияния на здоровье животных.

При использовании замороженных кормов важно помнить:

  • Замораживайте животное сразу после умерщвления при температуре -18 градусов для наилучшего сохранения питательных свойств и минимальной деформации тканей.
  • Размораживайте корм в холодильнике или в холодной воде, опустив пакет с кормом в воду. Размораживание при комнатной температуре или на батарее способствует быстрому размножению патогенной флоры.
  • Никогда не размораживайте и не замораживайте корм повторно.
  • Убедитесь, что тушка полностью разморожена перед кормлением.
  • Перед кормлением подогрейте тушку в теплой воде.
  • Не оставляйте корм в аквариуме дольше двух часов.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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