Тонкости рациона домашней черепахи: когда пора добавлять в рацион живых мышей

Каких черепах стоит кормить мышами

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

Мыши представляют собой важный и питательный корм для водных черепах. В зависимости от размера черепахи (или определенных видов сухопутных черепах) им дают новорожденных мышей или бегунков. Для каймановых и грифовых черепах даже приемлемо предлагать крыс.

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Что лучше: замороженные, живые или свежезабитые мыши?

Если вы уверены в абсолютном здоровье использованной мыши, можно дать свежезабитую. Существует несколько методов быстрого забоя мыши, которые можно найти в интернете. Живую мышь не рекомендуется (за исключением случаев с каймановыми или грифовыми черепахами), так как она может укусить или поцарапать черепаху, особенно в области глаз.

Как влияет предварительная заморозка на корм?

Она уничтожает более 90% микроорганизмов, включая цисты жгутиковых (некоторые из которых могут быть опасны для животных, которых вы кормите), ооцисты криптоспоридий (что важно при кормлении рептилий и амфибий), а также яйца гельминтов.

Недельной заморозки достаточно, чтобы значительно снизить риск. Однако заморозка не является панацеей. Для уничтожения некоторых видов бактерий, таких как сальмонеллы, требуется длительная заморозка при температуре значительно ниже -18 градусов. Также при заморозке и разморозке может незначительно потеряться часть витаминов, но это не оказывает негативного влияния на здоровье животных.

При использовании замороженных кормов важно помнить: