Из какой крупы лучше варить кашу для собак: совет кинолога

Какую кашу добавить в рацион собаки

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Есть люди, которые утверждают, что лучше кормить собак натуральной пищей, чем сухим кормом. Этот вопрос становится предметом ожесточенных дискуссий.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Однако, важно определить, какую крупу лучше всего использовать для приготовления каши, которая часто входит в рацион собак.

Эксперты делятся информацией о том, какие крупы и каши можно давать собакам.

Самое главное, что нужно учитывать при самостоятельном приготовлении пищи для собаки, — это обеспечение необходимого содержания клетчатки, углеводов, витаминов и микроэлементов. Однако, даже в этом случае каша должна составлять лишь от 25 до 40% рациона питомца.

Какие крупы подходят для собак:

Гречневая крупа содержит магний, железо, кальций, калий, белки, а также витамины группы В и Е.

Гречневая каша оказывает положительное влияние на нервную и кровеносную системы, укрепляет кости и помогает контролировать вес.

Рис - источник витамина В, цинка, железа, калия, кальция и магния. Каша полезна для здоровья сердца, нервной и мочеполовой системы, сосудов и костей.

Однако, она может вызвать запор.

Можно смешивать гречку и рис в соотношении 1:1 в одном приеме с мясом или овощами.

Геркулес — полезная крупа, но она может вызвать аллергическую реакцию. Овсянка в этом плане безопаснее, так как содержит жиры, аминокислоты и белки.

Что следует исключить из рациона собаки:

Кукурузную кашу следует исключить, так как она плохо усваивается и может усугубить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также не рекомендуется кормить собак перловкой, пшеном, бобовыми и манкой, а также всеми крупами быстрого приготовления.