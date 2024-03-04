Из какой крупы лучше варить кашу для собак: совет кинолога

Есть люди, которые утверждают, что лучше кормить собак натуральной пищей, чем сухим кормом. Этот вопрос становится предметом ожесточенных дискуссий.
Однако, важно определить, какую крупу лучше всего использовать для приготовления каши, которая часто входит в рацион собак.
Эксперты делятся информацией о том, какие крупы и каши можно давать собакам.
Самое главное, что нужно учитывать при самостоятельном приготовлении пищи для собаки, — это обеспечение необходимого содержания клетчатки, углеводов, витаминов и микроэлементов. Однако, даже в этом случае каша должна составлять лишь от 25 до 40% рациона питомца.
Гречневая крупа содержит магний, железо, кальций, калий, белки, а также витамины группы В и Е.
Гречневая каша оказывает положительное влияние на нервную и кровеносную системы, укрепляет кости и помогает контролировать вес.
Рис - источник витамина В, цинка, железа, калия, кальция и магния. Каша полезна для здоровья сердца, нервной и мочеполовой системы, сосудов и костей.
Однако, она может вызвать запор.
Можно смешивать гречку и рис в соотношении 1:1 в одном приеме с мясом или овощами.
Геркулес — полезная крупа, но она может вызвать аллергическую реакцию. Овсянка в этом плане безопаснее, так как содержит жиры, аминокислоты и белки.
Кукурузную кашу следует исключить, так как она плохо усваивается и может усугубить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
Также не рекомендуется кормить собак перловкой, пшеном, бобовыми и манкой, а также всеми крупами быстрого приготовления.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.