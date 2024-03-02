Как справиться с утратой любимца? Китайские ученые предлагают клонировать вашего четвероногого друга

Китайские ученые начали клонирование котов

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Потеря любимого питомца — это серьезный удар для любого владельца. В Китае решили проблему потери питомцев через клонирование.

Фото: commons.wikimedia.org by Tofayel Tonmoy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первым клонированным животным в мире стал котенок по имени Чеснок. Владелец решился на этот шаг из-за своей неспособности преодолеть утрату своего любимца. Однако результат клонирования оказался не таким успешным: внешне котенок похож на оригинал, но имеет совершенно другой характер и не откликается на свое имя. Генетики признали, что создать идентичное животное практически невозможно: характер и привычки формируются в течение жизни. Кроме того, копии быстрее стареют и часто становятся агрессивными.

Хозяин Чеснока разочарован результатом, но уже есть люди, готовые воспользоваться услугой клонирования. Несколько владельцев кошек уже заплатили за возрождение своих питомцев. Генетики планируют стандартизировать процесс и снизить его стоимость в будущем.