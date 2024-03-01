Умиление или беспокойство: причины частого мяукания вашей кошки

Частое мяукание кошки: причины и что делать в каждом случае

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашний питомец иногда может начать мяукать чаще, что изначально может вызывать умиление у владельца, но затем вызывает беспокойство. Рассмотрим наиболее распространённые причины этого поведения у кошек.

Фото: Wikipedia by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 France

Одна из наиболее очевидных причин — это голод. Кошка может мяукать, чтобы привлечь внимание и попросить еду. Также она может хотеть общения и игры, поэтому необходимо уделить ей немного внимания и поиграть.

Кроме того, мяукание может быть способом кошки выразить боль или недомогание. Если животное не было кастрировано, самцы могут мяукать и орать, выражая желание найти партнёршу, при этом они также могут оставлять свои метки по дому.