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Инстинкты или забота: почему собаки предпочитают спать на своих владельцах

Почему собаки спят на хозяинах: разгадываем эту загадку поведения

1:09
Зоосфера

Владельцы собак знают, что их пушистые друзья иногда могут выбрать их постель в качестве места для отдыха без предупреждения. Более того, пес может не просто устроиться на краю кровати, а забраться прямо на вас. Хотя такое поведение может показаться странным, но не стоит забывать, что у собак всегда есть своя логика. Так почему же пес предпочитает спать на своем хозяине?

Почему собаки спят на хозяинах: разгадываем эту загадку поведения
Фото: Wikipedia by freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалисты считают, что главная причина кроется в их инстинктах. Древние предки собак стремились спать близко друг к другу для согрева и безопасности. Когда они спали вместе, это обеспечивало им выживание, поскольку враг не решался нападать на целую стаю. Поэтому некоторые собаки могут прилечь к хозяину в поисках утешения и безопасности, особенно если испытывают тревогу или стресс.

Но есть и другие объяснения. Некоторые специалисты утверждают, что собака может выбрать место для отдыха исходя из ощущений боли у человека. В этом случае, стоит обратить внимание на то, на какую часть тела ваш питомец пытается улечься. Возможно, это сигнал о необходимости обследования.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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