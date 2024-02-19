Загадочное поведение собак: три причины, почему они прижимаются к нам

Почему собаки прижимаются к хозяевам: тайны поведения раскрыты

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие привыкли видеть в собаке не только надежного стража, но и верного друга, иногда даже как члена своей семьи. Именно поэтому поведение этих животных порой удивляет нас.

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Например, иногда собака может прижаться к человеку хотя бы частью тела или начать преданно смотреть в его глаза, вызывая удивление своим неожиданным проявлением привязанности.

Эксперты считают, что у каждой формы такого проявления нежности есть своя причина:

Страх . Несмотря на их смелость, собаки также могут испытывать страх и в такие моменты они ищут утешения у своего хозяина, который для них является гарантом безопасности.

. Несмотря на их смелость, собаки также могут испытывать страх и в такие моменты они ищут утешения у своего хозяина, который для них является гарантом безопасности. Любовь . Пес не в состоянии выразить свои эмоции как человек, но тактильный контакт — это способ для него показать свою привязанность и любовь к члену своей семьи.

. Пес не в состоянии выразить свои эмоции как человек, но тактильный контакт — это способ для него показать свою привязанность и любовь к члену своей семьи. Потребности. Иногда собака может прижиматься к человеку и смотреть ему в глаза не только из-за привязанности, но и потому, что нуждается в чем-то в данный момент. Это может быть пустое место в миске с водой или срочная необходимость в выходе на улицу.