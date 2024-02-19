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Эффективный метод чистки зубов у домашних животных: простое решение от экспертов

Как сделать чистку зубов у питомцев легкой и эффективной: совет зоологов

1:06
Зоосфера

Очень мало случаев, когда животные не выражают сопротивление во время чистки зубов. Но есть простой и эффективный способ избежать этой проблемы.

Как сделать чистку зубов у питомцев легкой и эффективной: совет зоологов
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Зоологи поделились удивительным советом по уходу за зубами домашних питомцев.

Часто гигиенические процедуры, которые мы выполняем ежедневно без труда, становятся настоящим испытанием для наших домашних животных. И их сопротивление делает чистку зубов и мытье шерсти настоящими вызовами. Чтобы избежать подобных проблем, эксперты предлагают использовать этот простой метод.

Этот подход довольно распространен и можно считать его народным. Если у вас уж совсем не хватает терпения для того, чтобы чистить зубы вашему любимцу, можно упростить этот процесс. Нанесите зубную пасту или другое чистящее средство, предназначенное для вашей кошки или собаки, на резиновую игрушку. Можно также использовать любой другой резиновый предмет, с которым ваше животное любит играть. Таким образом, ваш питомец будет чистить зубы во время игры, и вам не придется напрягаться, тратить много времени и нервов на это.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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