Эффективный метод чистки зубов у домашних животных: простое решение от экспертов

Очень мало случаев, когда животные не выражают сопротивление во время чистки зубов. Но есть простой и эффективный способ избежать этой проблемы.
Зоологи поделились удивительным советом по уходу за зубами домашних питомцев.
Часто гигиенические процедуры, которые мы выполняем ежедневно без труда, становятся настоящим испытанием для наших домашних животных. И их сопротивление делает чистку зубов и мытье шерсти настоящими вызовами. Чтобы избежать подобных проблем, эксперты предлагают использовать этот простой метод.
Этот подход довольно распространен и можно считать его народным. Если у вас уж совсем не хватает терпения для того, чтобы чистить зубы вашему любимцу, можно упростить этот процесс. Нанесите зубную пасту или другое чистящее средство, предназначенное для вашей кошки или собаки, на резиновую игрушку. Можно также использовать любой другой резиновый предмет, с которым ваше животное любит играть. Таким образом, ваш питомец будет чистить зубы во время игры, и вам не придется напрягаться, тратить много времени и нервов на это.
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