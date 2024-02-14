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Как собаки становятся дополнительными членами семьи: роль в воспитании детей

Собаки в семье: особенная связь с детьми

1:03
Зоосфера

Собаки являются одними из наиболее популярных домашних питомцев, которые часто становятся полноправными членами семьи.

Собаки в семье: особенная связь с детьми
Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Обычно домашний пес принимает всех членов семьи без исключения.

Однако они могут проявлять особую привязанность к детям.

Животные не только проводят с ними время, но и оберегают их. Иногда собака даже защищает ребенка от родительского негодования, начиная лаять громко.

Во-первых, дети сами стремятся проводить больше времени со своим любимцем, что способствует развитию особой эмоциональной связи между ними. Собаке очень важно получать внимание со стороны человека.

Во-вторых, дети не представляют для псов угрозы даже визуально, что придает питомцу ощущение безопасности.

Третья причина заключается в том, что собаки прекрасно осознают, что перед ними находится младший член семьи, который нуждается в их присутствии и защите.

Кроме того, наличие собаки в доме способствует воспитанию ребенка, поэтому, если есть возможность, можно смело заводить себе питомца.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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