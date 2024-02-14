Как собаки становятся дополнительными членами семьи: роль в воспитании детей

Собаки являются одними из наиболее популярных домашних питомцев, которые часто становятся полноправными членами семьи.
Обычно домашний пес принимает всех членов семьи без исключения.
Однако они могут проявлять особую привязанность к детям.
Животные не только проводят с ними время, но и оберегают их. Иногда собака даже защищает ребенка от родительского негодования, начиная лаять громко.
Во-первых, дети сами стремятся проводить больше времени со своим любимцем, что способствует развитию особой эмоциональной связи между ними. Собаке очень важно получать внимание со стороны человека.
Во-вторых, дети не представляют для псов угрозы даже визуально, что придает питомцу ощущение безопасности.
Третья причина заключается в том, что собаки прекрасно осознают, что перед ними находится младший член семьи, который нуждается в их присутствии и защите.
Кроме того, наличие собаки в доме способствует воспитанию ребенка, поэтому, если есть возможность, можно смело заводить себе питомца.
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