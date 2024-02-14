Создаём уют домашней черепахе: всё об уборке террариумов для больших и маленьких животных

Как часто нужно убирать террариумы для черепах: советы ветеринаров

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Частота уборки террариумов для черепах зависит от размеров животного и его обитателя. Для маленьких черепах рекомендуется проводить чистку примерно 3-4 раза в неделю, для молодых особей (до 20 см) — до 2 раз в неделю, а для взрослых (примерно 30 см) достаточно одного раза в месяц.

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Следуйте этим шагам, чтобы правильно очистить террариум:

Перед началом чистки переместите черепаху во временный контейнер с подходящим островком и всеми необходимыми принадлежностями.

Выньте фильтр и подогреватель воды из террариума и поместите их в контейнер для дальнейшей очистки.

Вылейте воду из террариума. Если используете одноразовый грунт, замените его. Омойте камни и ракушки под проточной водой.

Для удаления известкового налета на стенах террариума используйте нашатырный спирт, добавив его в воду в пропорции 1:10, а затем тщательно вымойте террариум проточной водой.

Рассмотрите возможность установки в террариуме специального отсадника, который поможет удалять остатки пищи и сохранять воду чистой на более длительный срок.