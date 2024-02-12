Удивительная история: какая тайна скрывается за московской пандой Катюшей?

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в интервью поделилась о характере маленькой панды по имени Катюша, отметив ее "московский, российский, русский" характер.
Как сообщает Москва24, она описала панду как невероятно харизматичную и выразила благодарность за участие России в программе по изучению редкого вида животных.
Гендиректор также отметила преимущества возможности изучать и показывать процесс обучения панды посетителям зоопарка без спешки. Сегодня, 12 февраля, Московский зоопарк отмечает свое 160-летие со дня основания.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.