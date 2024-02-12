Удивительная история: какая тайна скрывается за московской пандой Катюшей?

Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в интервью поделилась о характере маленькой панды по имени Катюша, отметив ее "московский, российский, русский" характер.

Фото: openverse by George Lu is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает Москва24, она описала панду как невероятно харизматичную и выразила благодарность за участие России в программе по изучению редкого вида животных.

Гендиректор также отметила преимущества возможности изучать и показывать процесс обучения панды посетителям зоопарка без спешки. Сегодня, 12 февраля, Московский зоопарк отмечает свое 160-летие со дня основания.