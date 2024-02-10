Лидеры чистоплотности среди домашних питомцев: узнайте кто они

Вы знаете ли, какие животные считаются аккуратными и проявляют повышенный интерес к своей гигиене? Вероятно, ваши предположения о лидерах этого списка могут оказаться неверными из-за стереотипов.
Взгляните на топ-3 самых чистоплотных домашних питомцев:
1 место: Свиньи. Часто применяемое выражение "грязно как свинья" сильно искажает действительность. В действительности, свиньи лидируют в рейтингах чистоплотности, не только среди домашних животных, но и в общем списке. Исследования показывают, что свиньи купаются в грязи, чтобы защитить свою кожу и шерсть от паразитов, таких как блохи и клещи. Они также трёскаются о стены и другие поверхности, чтобы избавиться от засохшей грязи и паразитов.
2 место: Собаки. Многие породы собак обожают воду и купания. К тому же, они очень тщательно выбирают место для туалета, предпочитая удаляться как можно дальше от своего жилища и после этого прикрывают свои следы.
3 место: Кошки. Кошки проводят большую часть времени во сне, что автоматически уменьшает вероятность загрязнения. Около 30% своего бодрствующего времени они посвящают умыванию и другим гигиеническим процедурам. Дикие представители кошачьего мира, привыкшие к охоте на грызунов, уделяют этой заботе ещё больше внимания, чтобы не оставлять запах, привлекающий добычу.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.