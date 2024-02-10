Лидеры чистоплотности среди домашних питомцев: узнайте кто они

Топ-3 самых чистоплотных домашних животных: кто лидирует

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы знаете ли, какие животные считаются аккуратными и проявляют повышенный интерес к своей гигиене? Вероятно, ваши предположения о лидерах этого списка могут оказаться неверными из-за стереотипов.

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Взгляните на топ-3 самых чистоплотных домашних питомцев:

1 место: Свиньи. Часто применяемое выражение "грязно как свинья" сильно искажает действительность. В действительности, свиньи лидируют в рейтингах чистоплотности, не только среди домашних животных, но и в общем списке. Исследования показывают, что свиньи купаются в грязи, чтобы защитить свою кожу и шерсть от паразитов, таких как блохи и клещи. Они также трёскаются о стены и другие поверхности, чтобы избавиться от засохшей грязи и паразитов.

2 место: Собаки. Многие породы собак обожают воду и купания. К тому же, они очень тщательно выбирают место для туалета, предпочитая удаляться как можно дальше от своего жилища и после этого прикрывают свои следы.

3 место: Кошки. Кошки проводят большую часть времени во сне, что автоматически уменьшает вероятность загрязнения. Около 30% своего бодрствующего времени они посвящают умыванию и другим гигиеническим процедурам. Дикие представители кошачьего мира, привыкшие к охоте на грызунов, уделяют этой заботе ещё больше внимания, чтобы не оставлять запах, привлекающий добычу.