Эти кошки почти не линяют: ваша квартира останется чистой

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Меньше шерсти, больше уюта: кошачьи породы с минимальной потерей шерсти

1:02
Зоосфера

Кошки — это создания изящные и прекрасные, но не все готовы мириться с необходимостью уборки каждый день.

Меньше шерсти, больше уюта: кошачьи породы с минимальной потерей шерсти
Фото: Wikipedia by Freestyle nl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые из пушистых пород невероятно привлекательны и популярны, но их шерсть может стать проблемой из-за ее изобилия.

Эксперты выделили некоторых кошачьих, которые практически не причиняют хлопот, так как они почти не линяют.

Для любителей чистоты и уюта отлично подойдут все виды сфинксов: даже при наличии небольшого количества шерсти на определенных участках тела они не будут беспокоить вас своей линькой. Также стоит обратить внимание на роскошных красавиц ориентальной породы. Они не так распространены, поэтому вы сможете выделиться своим утонченным вкусом среди друзей.

Хорошим выбором также будут девон- и корниш-рексы. Представители этих пород редко линяют и теряют лишь небольшое количество шерстяного покрова в сезон.

Также можно обратить внимание на "плюшевых" представителей — британцев и шотландцев. Они линяют реже, чем обычные кошки, и не вызывают неудобств своей шерстью.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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