Как помочь коту избежать набора лишних килограммов

Многие кастрированные коты и стерилизованные кошки, проживающие в квартире и ведущие малоподвижный образ жизни, склонны к набору лишнего веса. Это может происходить из-за избытка потребляемых калорий, гормональных изменений, заболеваний и других факторов.
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Вот пять способов, которые помогут владельцам помочь своим питомцам сбросить вес:
Отслеживание калорийного потребления. Часто хозяева перекармливают своих питомцев, превышая дневную норму калорий. Ветеринар может помочь определить оптимальное количество пищи и научить, как снизить калорийный прием таким образом, чтобы кошка начала терять вес. Обычно калорийность рациона снижается на 15-20% для достижения нормального веса.
Использование специализированного корма. Ветеринар может рекомендовать специальный диетический корм, который поможет предотвратить набор лишнего веса. Однако следует строго соблюдать рекомендованные порции, чтобы избежать лишнего набора килограммов.
Увеличение физической активности. Регулярные игры с котом, особенно если он молодой, могут помочь ему сжигать лишние калории. Используйте игрушки, такие как мышки, палочки с перьями или лазерные указки, чтобы стимулировать питомца к активности и потреблению энергии.
Контроль за потреблением воды. Важно поддерживать оптимальный уровень гидратации, так как похудение без достаточного потребления жидкости может быть затруднительным. Предоставляйте своей кошке свежую питьевую воду в достаточном количестве, что поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы и способствует снижению веса.
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