Как помочь коту избежать набора лишних килограммов

Уход за кошкой: как поддержать здоровый вес вашего питомца

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие кастрированные коты и стерилизованные кошки, проживающие в квартире и ведущие малоподвижный образ жизни, склонны к набору лишнего веса. Это может происходить из-за избытка потребляемых калорий, гормональных изменений, заболеваний и других факторов.

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Вот пять способов, которые помогут владельцам помочь своим питомцам сбросить вес:

Отслеживание калорийного потребления . Часто хозяева перекармливают своих питомцев, превышая дневную норму калорий. Ветеринар может помочь определить оптимальное количество пищи и научить, как снизить калорийный прием таким образом, чтобы кошка начала терять вес. Обычно калорийность рациона снижается на 15-20% для достижения нормального веса.

. Часто хозяева перекармливают своих питомцев, превышая дневную норму калорий. Ветеринар может помочь определить оптимальное количество пищи и научить, как снизить калорийный прием таким образом, чтобы кошка начала терять вес. Обычно калорийность рациона снижается на 15-20% для достижения нормального веса. Использование специализированного корма . Ветеринар может рекомендовать специальный диетический корм, который поможет предотвратить набор лишнего веса. Однако следует строго соблюдать рекомендованные порции, чтобы избежать лишнего набора килограммов.

. Ветеринар может рекомендовать специальный диетический корм, который поможет предотвратить набор лишнего веса. Однако следует строго соблюдать рекомендованные порции, чтобы избежать лишнего набора килограммов. Увеличение физической активности . Регулярные игры с котом, особенно если он молодой, могут помочь ему сжигать лишние калории. Используйте игрушки, такие как мышки, палочки с перьями или лазерные указки, чтобы стимулировать питомца к активности и потреблению энергии.

. Регулярные игры с котом, особенно если он молодой, могут помочь ему сжигать лишние калории. Используйте игрушки, такие как мышки, палочки с перьями или лазерные указки, чтобы стимулировать питомца к активности и потреблению энергии. Контроль за потреблением воды. Важно поддерживать оптимальный уровень гидратации, так как похудение без достаточного потребления жидкости может быть затруднительным. Предоставляйте своей кошке свежую питьевую воду в достаточном количестве, что поможет поддерживать здоровье пищеварительной системы и способствует снижению веса.