Не секрет, что кошки любят тепло: они предпринимают поиски самого уютного места для отдыха, пройдя всю квартиру.
Чаще всего они выбирают батарею, особенно если она удобна и практически скрыта.
Многие владельцы с пониманием относятся к этой привычке своих питомцев, разрешая им наслаждаться "греющим" местом. Однако, стоит ли так поступать, или это может нанести вред здоровью домашнего животного?
Эксперты утверждают, что иногда кошке необходимо находиться в максимально теплом месте, и владельцу следует отнестись к этой "просьбе" питомца с пониманием.
Тем не менее, важно придерживаться определенного времени — не более полутора часов. В противном случае это может отрицательно сказаться на здоровье и благополучии кошки.
Причина в том, что кошка может подвергнуться "перегреву", что представляет опасность. Владельцу рекомендуется быть последовательным и привыкать своего питомца к этому с детства, поскольку изменение привычек животного может быть трудным.
Важно помнить, что кошки проводят много времени во сне — до 14 часов в день, поэтому лучше не приучать их к отдыху на батарее.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.