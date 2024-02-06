Почему кошки выбирают батарею: заботливый подход или потенциальный вред

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Тепло и забота: как создать безопасное место для отдыха вашей кошки

1:07
Зоосфера

Не секрет, что кошки любят тепло: они предпринимают поиски самого уютного места для отдыха, пройдя всю квартиру.

Тепло и забота: как создать безопасное место для отдыха вашей кошки
Фото: Wikipedia by Chet B Long is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чаще всего они выбирают батарею, особенно если она удобна и практически скрыта.

Многие владельцы с пониманием относятся к этой привычке своих питомцев, разрешая им наслаждаться "греющим" местом. Однако, стоит ли так поступать, или это может нанести вред здоровью домашнего животного?

Эксперты утверждают, что иногда кошке необходимо находиться в максимально теплом месте, и владельцу следует отнестись к этой "просьбе" питомца с пониманием.

Тем не менее, важно придерживаться определенного времени — не более полутора часов. В противном случае это может отрицательно сказаться на здоровье и благополучии кошки.

Причина в том, что кошка может подвергнуться "перегреву", что представляет опасность. Владельцу рекомендуется быть последовательным и привыкать своего питомца к этому с детства, поскольку изменение привычек животного может быть трудным.

Важно помнить, что кошки проводят много времени во сне — до 14 часов в день, поэтому лучше не приучать их к отдыху на батарее.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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