Лучший возраст: как определить, когда взять хомячка домой

Пушистые Компаньоны: оптимальный возраст хомяков и их поведенческие особенности

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хомячки являются одними из наиболее очаровательных домашних питомцев. Однако важно учесть, в каком их возрасте следует заводить.

Фото: https://hamsters101.com/

Эксперты рекомендуют выбирать питомцев в возрасте от 4 до 7 недель. В этом возрасте хомяки более податливы к воспитанию и дрессировке. Кроме того, возраст пушистого компаньона может существенно повлиять на уровень заботы о нем и его режим жизни. С течением времени активность хомяков снижается, что также может сказаться на их общем состоянии здоровья. Поэтому, при выборе грызуна, важно обратить внимание на его поведение. Если малыш выглядит любознательным и подвижным, значит, он молод и здоров. В то время как ленивое поведение хомячка может служить сигналом об осмотре его здоровья, включая возможные возрастные проблемы.





