Муж не следил за гигиеной: жена подала на развод и выиграла крупную сумму

Житель турецкой столицы был обязан выплатить своей жене компенсацию в размере 16,5 тысяч долларов после решения суда в Анкаре по делу о разводе из-за несоблюдения личной гигиени.
Женщина подала на развод, утверждая, что ее муж неудовлетворительно следит за гигиеной. Суд признал вину мужа и вынес решение о разводе, а также определение компенсации в размере 500 000 турецких лир.
Решение вызвало широкое обсуждение в турецком обществе.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.