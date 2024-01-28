Муж не следил за гигиеной: жена подала на развод и выиграла крупную сумму

В Турции вынесен судебный вердикт по делу о разводе из-за несоблюдения личной гигиены

0:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Житель турецкой столицы был обязан выплатить своей жене компенсацию в размере 16,5 тысяч долларов после решения суда в Анкаре по делу о разводе из-за несоблюдения личной гигиени.

Женщина подала на развод, утверждая, что ее муж неудовлетворительно следит за гигиеной. Суд признал вину мужа и вынес решение о разводе, а также определение компенсации в размере 500 000 турецких лир.

Решение вызвало широкое обсуждение в турецком обществе.