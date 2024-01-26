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За границей слов: как кошки понимают человеческую речь и почему важно использовать правильный тон

1:29
Зоосфера

Многие люди общаются со своими питомцами, словно они являются их детьми, и уверены, что их понимают. Согласно профессиональным зоологам, есть научные основания подтверждающие, что кошки реагируют на человеческую речь.

За границей слов: как кошки понимают человеческую речь и почему важно использовать правильный тон
Фото: Wikipedia by Zorric is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда вы делитесь с вашим кошачьим спутником информацией о предстоящем вашем уходе на работу или походе в магазин, кошка на самом деле осознает, что вы обращаетесь именно к ней. Важно при этом поддерживать спокойный тон, поскольку повышенные тоны могут негативно сказаться на котах, заставляя их бояться.

Котам не нравятся громкие крики, поэтому постарайтесь избегать подобного общения со своим питомцем. Вместо этого, используйте спокойный и мягкий голос. Кошки обучаются командам ваших слов через многократное повторение. Если вы достаточно много раз связываете слово с определенным действием, кошка запомнит эту связь.

Например, если вы привыкли сообщать кошке о вашем намерении пойти спать, используя слово "спать", со временем она может начать самостоятельно приходить в спальню.

Но не только вы можете устанавливать коммуникацию со своими домашними любимцами. Кошачий "мяу" обычно используется котятами для привлечения внимания матери, но взрослые домашние кошки также освоили его, чтобы привлекать внимание своих хозяев.

Громкое и продолжительное урчание также имеет свое значение. Коты издают этот звук, чтобы выразить свое недовольство или неудовлетворение.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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