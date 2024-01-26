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Правильное воспитание собаки: пять стратегий, чтобы избежать ошибок и стать надежным лидером для вашего питомца

Установление гармоничных отношений с собакой: пять ошибок, которые делают хозяева

1:24
Зоосфера

Для того чтобы установить нормальные отношения с собакой, необходимо ответственно подходить к процессу её воспитания.

Установление гармоничных отношений с собакой: пять ошибок, которые делают хозяева
Фото: Openverse by Chiot's Run is licensed under CC BY-NC 2.0

Пес — это не что-то, что может вырасти самостоятельно или при минимальном вмешательстве хозяина. Если проявлять слишком много доброты и мягкости, то рано или поздно собака начнет рассматривать вас как своего равного. Вот какие часто встречающиеся ошибки могут привести к тому, что собака перестает считать вас своим хозяином:

Нельзя разрешать собаке спать вместе с вами. В природе вожак стаи занимает самое комфортное место в соответствии со своим статусом, в то время как остальные члены стаи находятся поблизости.

Еще одна серьезная ошибка заключается в том, чтобы кормить собаку перед собой. Согласно законам природы, глава стаи ест первой, а затем остальные члены принимаются за трапезу.

Важно пресекать проявления агрессии во время еды: если собака рычит на вас у миски с едой, она пытается установить своё господство. В глазах животного вы начинаете занимать более низкое положение в иерархии.

Не давайте собаке тянуть вас на прогулке или бежать впереди всех, когда возвращаетесь домой. Сначала идет человек, и только затем — домашний питомец.
Если собака не выполняет команду, это может быть её попыткой поддеть ваше лидерство. Не игнорируйте неподчинение: настойчиво повторите команду.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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