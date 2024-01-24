Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина продаст иностранцам два государственных банка
Армянские таможенники пресекли поставку крупной партии кофе в Россию
Автоэксперт Баканов: замок на двери авто можно открыть нагретым ключом
Politico: Киев требует от ЕС вернуть уехавших украинцев на родину
Фигурист Энберт заявил, что у него не вызвал стеснения поцелуй с Медведевой в шоу "Кармен"
5 причин, почему мы просыпаемся с отеками
Риелторы изучили московский рынок квартир-студий
Протестующие блокируют доставку гуманитарной помощи в Сектор Газа
Объятия и поцелуи: что говорит наука о том, как собаки воспринимают проявления любви хозяев
Столкнулись с проблемой, когда ваша собака боится лестницы

Несмотря на силу и смелость, собаки могут испытывать страх перед лестницей

1:21
Зоосфера

Несмотря на свою силу и смелость, собаки могут испытывать чувство страха, которое для них является нормальным. Например, боязнь громких звуков или похода к ветеринару может казаться логичной и объяснимой, в то время как страх перед лестницей может вызывать улыбку.

Несмотря на силу и смелость, собаки могут испытывать страх перед лестницей
Фото: Wikipedia by João Paulo Corrêa de Carvalho is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако для владельцев собак ситуация может стать серьезной, если их питомец отказывается использовать лестницу. Бывает так, что даже взрослые собаки могут испытывать страх перед этим предметом, даже если ранее успешно им пользовались. Этот страх может быть нормальным для маленького щенка, который впервые сталкивается с лестницей, поскольку она кажется ему страшной и опасной.

Примером может служить аналогия с скалой или утесом, где собака может видеть лестницу как нечто неизвестное и угрожающее. Однако стоит помнить, что страх перед лестницей у взрослой собаки, которая ранее успешно пользовалась ею, чаще всего связан с конкретным негативным опытом или болезненным ощущением.

Важно осознавать, что страх не возникает без причины, и часто ассоциируется с отрицательным опытом или болезненными ощущениями, которые собака испытала на лестнице. Поэтому владельцам следует внимательно наблюдать за поведением своих питомцев и предоставлять им поддержку, чтобы преодолеть этот страх.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Россия и КНДР могут сформировать совместные подразделения истребительной ПВО Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Продажи люксовых авто с пробегом выросли в России на 16%
Эксперты дали советы по чистке занавески в ванной
Диетолог Пономарева заявила, что растительная диета продлит жизнь на 13 лет
Россия в 2023 году стала лидером в мире по добыче лосося — Минсельхоз
В России начали продавать GeForce RTX 4070 Ti Super
3 шапки, которые испортят твои волосы
Теннисистка Калинская рассказала, что во время матча 1/4 финала AO у неё была проблема с ногой
Хозяин пропавшего в Подмосковье пса Арчи рассказал, что собаку забрала пара
Зимой покупка дачи на 30% выгоднее, подсчитали риелторы
Знакомьтесь с плодовыми гибридами, названия которых вы ещё не слышали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников